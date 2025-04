Roberto Castillo contó su verdad tras los violentos videos con su ex pareja: "Me hizo pasar vergüenza"

Acto seguido, recordó esa noche y contextualizó: “Ese video surge donde yo estoy yendo a una fiesta, ya me había ido discutiendo porque presumía una infidelidad, y cuando llegó, por unos chistes internos de la familia, consideré que me habían sido infiel. Me quise ir solo, ella quiso venir conmigo y fue un viaje traumático”.

“Daniela es una persona enferma de celos. Acá lo complejo es entender un cerebro, porque me yo me arrepiento de hombre que ven en el video ese, pero yo estaba con 28 años en un estado donde le reclamaba una infidelidad, ella me movió el volante, yo me peleo con un conductor de otro vehículo, y ahí ella lo que hacía era grabarme. Después me pide disculpas, yo le pido perdón y me dice que lo borró. Pero la infidelidad quedó al margen porque me hizo pasar vergüenza”, agregó.

Además, contó: “Le mandó el video a mi mamá, a mi hermana y ellas me increpan. Lo que no está grabado es la parte donde ella me mueve el volante, me insulta, y la que sale en televisión no es ella. A mí me da muchísima pena tener que decir esto”.

En ese sentido, en el mismo programa expuso conversaciones con Daniela y audios donde muestra fuertes actitudes por parte de ella y donde menciona que tocaba temas sensibles de la pareja frente a sus hijas pequeñas.

Tras los repudiables videos contra Daniela Fontana, Emily Ceco alejó al abogado Roberto Castillo de su causa

La participante del reality Love is blind, Emily Ceco, decidió alejar este martes a su abogado Roberto Castillo de la causa contra Santiago Martínez por violencia de género.

Todo el asunto sucedió después de que se filtraran repudiables videos del letrado insultando a su expareja, Daniela Vera Fontana.

A través de sus redes sociales, Ceco comunicó: “Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”.

“Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”, continuó.

Por último, anunció que está en búsqueda de un nuevo representante legal "que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere”.