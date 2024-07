Roberto Castillo rompió el silencio y habló del escándalo con su ex: "No dejé a nadie por Cinthia Fernández"

“Me separé a los 25. Y con Daniela, que es la mamá de Elena y Olivia estuve casi seis años. Es una gran mujer que me regaló lo más lindo en la vida, es una mujer con quien tuvimos los mejores pasajes en la vida, pero que yo tengo una mirada distinta de los vínculos. Yo no soy del mandato de que una relación es para siempre, para mí se abandonan o se construyen”, sostuvo.

Y remarcó: “Acá no hubo una situación de traición o maltrato…. Lo que me hizo sostener la relación con Daniela es, primero, que es una gran mujer, una gran persona. Yo creo que en un momento le dije que primero iba a tener mucha bronca pero que después iba a resignificar las cosas”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.jpg

“¿Fue una charla que venían teniendo?”, quiso saber el conductor Ángel de Brito. “Sí, veníamos hace dos años con eso con mi exmujer…”, le respondió. “Éramos dos compañeros de crianza, pero abandonamos la pareja. La familia sostenía a la pareja”, agregó el letrado.

“Acá me preguntaron muchas veces… yo tengo que explicar eso, yo me senté a hablar cincuenta veces y le dije ‘hagamos una escapada, vayamos a cenar, hagamos algo por nosotros’. Cuando se va el enamoramiento uno construye o abandona. Entonces, desde ese lugar yo fui un hombre sincero, me duele que se hable de infidelidad”, contó.

“Teniendo tres hijas, y sabiendo que soy un hombre sincero, que se hable de infidelidad, que mis hijas, encima que Pili tiene 12 años, crezcan, escuchen que yo traicioné a una mujer no está bueno…”, subrayó.

Sobre su vínculo con Fernández, Castillo aseguró que comenzó después de separarse de su ex. “Yo lo que le dije a Cinthia fue ‘yo no puedo estar escondiéndome, yo le tengo que decir a ella…’. Me llama por teléfono (su ex, yo estaba de viaje en San Luis, yo había respondido una historia diciendo que estaba separado”, explicó sobre cómo se enteró Vera.

Más adelante, le preguntaron por sus sentimientos hacia Cinthia, y él se sinceró: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración".

Embed

Tras los escandalosos chats, Cinthia Fernández salió al cruce de la ex de Roberto Castillo, su actual pareja

Tras el blanqueo de su relación con Roberto Castillo y la viralización de los escandalosos chats entre el abogado y su exmujer, Daniela Vera Fontana, en A la tarde (América TV), Cinthia Fernández hizo su descargo en LAM donde se desempeña como panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Lo cierto es que tras las declaraciones de la arquitecta, señalando a Cinthia como la responsable de su separación en una serie de mensajes que fueron filtrados y reproducidos en el programa de Karina Mazzocco.

Así, desde su sillón de angelita, Fernández contó que Castillo le aseguró que estaba separado durante la cena en la que le declaró su amor. “Yo no tengo por qué pelear con ella. No me hago la buena ni nada, pero también tengo un límite”, comenzó diciendo Cinthia con una cautela poco habitual en ella frente a las críticas recibidas en las últimas horas por este tema.

Cinthia Fernnández hablando sobre Roberto Castillo 1 - captura LAM.jpg

Además, también se mostró empática con la ex de su actual pareja al confiar: “También me separé, también sufrí y entiendo que pueda tener bronca. También es un combo jodido para ella porque soy una mina que estoy muy expuesta”.

No obstante, la mediática dejó en claro qué es lo que le molesta de toda esta situación en la que estaría quedando como la villana de la película. “Yo no estoy con un tipo si está ocupado. Ustedes me conocen como amigo, y más allá de eso no necesito que nadie me cubra el traste, como dijeron en redes sociales. A mí me parece que si un tipo gusta de vos...y bueno, separate. Pero tampoco creo haber sido el motivo. Creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo. Ella siempre estuvo celosa de mí”, remarcó.