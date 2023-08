Rodolfo destrozó sin piedad el menú de su rival Estefanía en la gran final de MasterChef

La comunicadora le explicó al jurado (Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui) que haría una entrada con unos bocados de camarones en hojas de endivias, el plato principal sería salmón blanco marinado con lima, hecho a las finas hierbas con puré de arvejas, verduras y palta y cerraría con un key lime pie de postre.

“Lo elegí por ser fresco, porque me gusta el pescado. Creo que el hilo conductor va a ser lo verde y me voy a enfocar en la presentación y detalles que saben que me gustan”, contó Estef.

“Escucho su menú y no es por desmerecerla pero… hija mía, te podrías haber esforzado un poquito más”, lanzó Rodolfo en la entrevista sobre la elección del menú de Estefanía.

El mexicano, por su parte, cuando explicó su menú dijo: “Pensé en tintes mexicanos. El chile en nogada nos representa mucho, tiene mucha historia y es una receta de mi abuela”. Y detalló que haría una sopa fría de palta de entrada, un plato principal de chiles en nogada y el postre de tartaletas de bananas con dulce de cajeta, crema chantilly y almendras.

“La cajeta es dulce de leche pero hecho de cabra. Sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado”, cerró Rudi con el humor y la simpatía que lo caracteriza.

Ahora ella y Rodolfo Vera Calderón se enfrentarán en la gran final del reality culinario a partir de este domingo.

El jurado despidió a Rodrigo con muchísima emoción. “Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”, dijo Donato de Santis.

“Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento y con muchas cosas que aprendiste, así como nosotros aprendimos de vos”, agregó Damián Betular.

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, afirmó Germán Martitegui.

La conductora Wanda Nara también le dedicó unas cariñosas palabras al bioquímico: “Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”.

Entra lágrimas y con un hilo de voz, reveló el cordobés que “antes de MasterChef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”. “Me hicieron muy bien todos ustedes", cerró.