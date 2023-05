El doloroso posteo de un participante de MasterChef golpeado por una muerte: "Sólo te pido..."

Lo cierto es que el fin de semana uno de los participantes del reality que conduce Wanda Nara despidió desde las redes sociales a un familiar muy cercano con un desgarrador posteo.

antonio lopez 1.jpg

Se trata del joven Antonio López quien le dedicó un doloroso mensaje a su abuela: "Descansa en paz bella mujer luchadora, mi abuela de corazón. Sólo te pido que me cuides en este camino”, expresó en sus historias de Instagram con fotos junto a ella.

Para entrar al reality, el participante tuvo que viajar desde su Salta natal, más precisamente de un pueblo llamado La Merced y dejar a toda su familia.

Antonio aprendió de ella su pasión por la cocina y se mostró muy dolido por esta pérdida.

antonio lopez.jpg

Aquiles de MasterChef padeció la ayuda de Wanda Nara: "Necesito que se vaya"

El desafío de este jueves en MasterChef, Telefe, consistió en preparar la tarta de manzanas invertida que la conductora Wanda Nara hace.

Los concursantes tuvieron que replicar la receta de la empresaria que, recordó, fue heredada de su abuela y además le sirvió para enamorar a Mauro Icardi.

El participante Aquiles González Sviatschi tuvo el beneficio de contar con la ayuda de Wanda, sin embargo, no fue lo esperado y padeció sus sugerencias.

Wanda Nara se acercó a la estación de Aquiles y comenzó a hacerle correcciones de la preparación. Primero le tiró el caramelo porque se estaba quemando.

Después le hizo una observación sobre las manzanas. "Esto es un desastre", le dijo Wanda al aspirante a cocinero. "Mirá cómo la cortaste", dijo en referencia a la manzana. "Bueno, es rústica mi manzana", le contestó Aquiles. "No, pero no va, es lo principal", aseguró Wanda.

"Wanda es una intensa. Viene, me saca las manzanas porque no le gusta el corte, me tira el caramelo, porque dice que está quemado. Yo lo único que necesito es que se vaya", se quejó Aquiles.

"A mí me gusta manejar mis tiempos en la cocina y estar solo en ella. No me gusta cuando se meten", admitió enojado Aquiles ante la ayuda de Wanda.

Germán Martitegui, pasado los cinco minutos, se acercó a la estación del participante y le dijo: "La magia se retira de esta cocina y tenés que seguir solo". "Con mucho gusto", ironizó Aquiles.

"¿Te sentiste ayudado, Aquiles?", preguntó Martitegui. "Me tiró el caramelo", dijo. "Bueno, si te tiró el caramelo es porque estaba mal, Aquiles", sentenció el chef.

"Mirá lo que le tiré: negro. Pasado y quemado", agregó la conductora. "Terrible", sostuvo Martitegui al ver el caramelo en el sartén.