Rodrigo Lussich dio inquietantes detalles del último encuentro entre Jorge Rial y Silvia D'Auro: "Ella le puso..."

En este sentido, Lussich lanzó al aire un particular pedido para el programa homenaje: “¡Silvia D´Auro tiene que estar!”, exclamó.

Y agregó: “Se acuerdan de ese libro de Rial en que dijo que, en el último día en que se vieron, ella le mostró los senos y él no se los quiso tocar... Porque él entró a su casa, ya estaban separados, y ella le puso las manos en los... ¿Era así?”.

“¡Algo dice de los senos! Yo me acuerdo que dijo de las manos en los senos. (…) Él contó que ella le mostró y él avanzó hacia allí y ella le dijo: ‘Acá están para vos’. Y él le dijo: ‘No, no los voy a usar’”, cerró picante Rodrigo Lussich, quien formó parte de Intrusos junto a Adrián Pallares, recordando un polémico pasaje del libro del periodista donde revela esa intimidad con su ex mujer.

Silvia-DAuro jorge rial.jpg

Jorge Rial disparó fuerte contra Yuyito González y la conductora le respondió con todo

Luego de que el presidente Javier Milei y la conductora Yuyito González blanquearan su romance, el periodista Jorge Rial disparó contra la ex vedette en LAM, América Tv.

“Le gusta la guita más que respirar. Le gusta la guita más que Yuyito…”, había dicho Rial en su programa radial Argenzuela, Radio 10, para criticar al mandatario.

Ahora, en una nota con el ciclo de Ángel de Brito, Rial comenzó diciendo sobre un comentario que le hizo el cronista Alejandro Castelo donde le señaló que le había dicho "jubilada" a la rubia: “Fue un chiste… tiene mi edad ella, somos jubilados ya…es a la que mejor le va”.

Y sumó picante:"La ventaja que tiene Yuyito es que puede entrar a Olivos porque ya está registrada en los 90”.

Más adelante, LAM fue a buscar a Yuyito y la presentadora aseguró: “Ni me interesa lo que dice. Tengo un filtro absoluto en mi radar, no entra la mala onda. Las agresiones mediocres no me llaman para nada la atención".

“No lo conozco bien, pero no me interesa hablar de él, no tengo nada en contra de él. Yo estoy en mi mundo”, expresó.