Jorge Rial disparó fuerte contra Yuyito González y la conductora le respondió con todo

Ahora, en una nota con el ciclo de Ángel de Brito, Rial comenzó diciendo sobre un comentario que le hizo el cronista Alejandro Castelo donde le señaló que le había dicho "jubilada" a la rubia: “Fue un chiste… tiene mi edad ella, somos jubilados ya…es a la que mejor le va”.

Y sumó picante: "La ventaja que tiene Yuyito es que puede entrar a Olivos porque ya está registrada en los 90”.

Más adelante, LAM fue a buscar a Yuyito y la presentadora aseguró: “Ni me interesa lo que dice. Tengo un filtro absoluto en mi radar, no entra la mala onda. Las agresiones mediocres no me llaman para nada la atención".

“No lo conozco bien, pero no me interesa hablar de él, no tengo nada en contra de él. Yo estoy en mi mundo”, expresó.

Yuyito González contó cuándo sus hijos conocerán a Javier Milei: "Vamos a tener un encuentro el..."

A poco menos de 10 días de confirmado por ella misma su noviazgo con el presidente argentino Javier Milei, este viernes Yuyito González reveló desde su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) que organizaron un encuentro familiar para que sus hijos conozcan oficialmente a su actual pareja.

"Estoy agradecida a Dios de haberme enamorado. Fue una gran sorpresa en mi vida. Y bueno, ahí vamos conociéndonos más. Ahora en familia porque vamos a tener un encuentro en el día de mañana (sábado)", anunció la exvedette.

E inmediatamente agregó: "No puedo decir cuál es el lugar al que iremos pero sí puedo decir que va toda mi familia... Mis hijos -Bárbara, Brenda y Stefano-, mi yerno, mi nieta, la perrita Trufa", si bien dejó en claro que no será en la Quinta de Olivos.

"Mi hija Bárbara y su marido se están encargando de todo. Va a haber carne y una picada para comer", detalló visiblemente feliz y ante la consulta de sus compañeros de si Karina Milei formaría parte del encuentro, Yuyito concluyó directa: "No, mañana es sólo nosotros".