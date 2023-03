Romina anticipó qué cree que pasará en la definición de la final de Gran Hermano 2022: "Para mí va a..."

“Creo que va a ser el primo”, dijo a tono con las encuestas que aseguran que Marcos se coronará campeón de esta edición, sin embargo, “como querer quiero que gane Juli”, manifestó. "Se lo merece y no sólo porque la quiero, aportó mucho en la casa más allá de quizá no ayudar con los quehaceres, ella se puso la camiseta, me ayudaba siempre, aprendió un montón", sumó sobre una de las candidatas a coronarse campeona.

Romina, que esta semana protagonizó varias polémicas como su ausencia en LAM, destacó que Juli, a quien considera mejor candidata que al salteño, "era muy buena compañera, no era conflictiva, fue leal conmigo y con Dani. Con ellas voy a hacer una gran amistad, me llevo eso la casa y eso no se compra con nada", se sinceró.

La ex diputada reveló que su fin es mantenerse en los medios, incursionar en la actuación. "Con Alfa decíamos que íbamos a estudiar teatro, me gusta la actuación y todo lo que sea de los medios.. También me veo en algún programa como panelista, me gustaría avanzar en el ambiente", sumó.

Sobre su paso por la casa y la enseñanza que le dejó esta experiencia, Romina concluyó: "Estoy agradecida de que se me dio lo de Gran Hermano, lo busqué siempre, cuando era chica lo intenté pero no tenía los medios. Hoy mi paso por los acá es para que estén mejor mis hijas, creo que les voy a poder dar todo lo que una madre quiere".

Romina de Gran Hermano 2022 explicó por qué Caramelo aún no vive con ella: "Me dijeron que..."

En medio del revuelo que generó la eliminación de Romina Uhrig de la casa de Gran Hermano 2022 y tras descomponerse y suspender las entrevistas programadas, la ex diputada contó por qué el perro Caramelo aún no vive con ella y explicó dónde está el cachorro.

Romina, quien admitió que quiere que su amiga Julieta Poggio sea la ganadora del reality, contó en el Debate de GH que Caramelo no se fue con ella a su casa porque tras el ingreso de los perritos a la casa, tanto ella como Marcos Ginocchio, que se quedará con Mora, aseguraron que los iban a adoptar.

“Cuando fui a placa con Camila Lattanzio le pregunté a la producción si me lo podía llevar y me dijeron que no. Pero en esta última, sí. Yo si sabía que se iba a ir con veterinario ni lo sacaba”, explicó Romina sobre el futuro de Caramelo.

A lo que luego Santiago del Moro amplió para despejar cualquier tipo de duda o polémica al respecto: "Lo tiene el veterinario y van a hacer una adopción responsable con ella. Los perritos entraron ahí para ser adoptados. Obviamente que pueden adoptar a los dos juntitos o no. Ella eligió a uno y Marcos a otro".