Romina Gaetani besó a un famoso periodista a escondidas de su novio

Romina Gaetani Luis Cavanagh

"No me alcanzan las palabras, amor, para agradecerte todo lo que me acompañás cada día, por cuidarme, por darme confianza y por creer en mí más que yo. Te admiro y amo. Y creeme que cuando te digo que no me alcanzan. Por eso es que solo te miro, te beso, te abrazo y te amo", le escribió.

Lo cierto es que en este contexto, la actriz dejó a todos sin palabras cuando se conoció un video ella a los besos con el periodista y actual panelista de Ariel en su Salsa, Nicolás Peralta.

"¿Qué te acabo de decir recién guapo? Un poco te doy un pico, eh. Que mi novio no se ofenda pero esto lo va a entender. Te quiero, me encanta tu onda", le dijo Gaetani en el clip antes que darle un beso.

Embed

Romina Gaetani abrió su corazón y habló sobre su deseo de ser madre: "Por más que rece..."

Romina Gaetani estuvo este lunes en Noche al Dente (América TV) y habló sobre el deseo de ser madre: "A mí me encantaría".

"¿Qué te pasa con la maternidad?", le consultó al principio Fer Dente. "Tengo muchas amigas que son madres. Es algo que me gustaría, soy familiera, me gustaría formar una familia. No quiero empujar para que eso suceda", comenzó diciendo.

"Creo que si el universo todavía me está dejando tranquila o con algún novio que entra y se va es porque todavía tengo que aprender algunas cosas. Me encantaría ser madre", reiteró.

"Por más que rece, por más que pida, comprendo que no tiene que ver con la cabeza sino con el alma, es decir, quizás la vida -y confiar en el proceso de la vida- si quiere que sea madre lo voy a ser y si no, tendrá mejores cosas para mí", reflexionó Gaetani muy profunda.

Más adelante, la artista habló del mandato que sienten las mujeres sobre la mternidad. "Andá a saber lo que me depara el destino y no quiero centrarme en 'quiero ser madre, quiero ser madre'. Además, las mujeres tenemos que sacarnos ese mandato. Y también me doy cuenta de que quiero ser madre por el mandato. Me hago cargo de eso. Me quiero correr de eso para ser más sabia", opinó.

"Una puede maternar de distintas maneras", cerró Gaetani.