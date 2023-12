Romina Uhrig enfrentó los rumores de romance con L-Gante y Nacho Castañares

“Sos muy amigo de L-Gante me dijeron. ¿Usted está en crisis con su marido?”, le consultó el conductor. Y rápidamente recibió una respuesta negativa por parte de la participante y ex Gran Hermano 2022. "No", afirmó.

Y Ángel de Brito amplió: “Porque siempre te vinculan con varios, a Nacho Castañares, a L-Gante también te han vinculado. como figuras conocidas como con Nacho Castañares, con L-Gante”.

"Si bueno, no es tema mío, me vinculan con un montón", se defendió Romina. Y ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre la manera en que la mencionó el cantante al presentarla en un videoclip, la ex GH explicó por qué fue.

“Lo hizo en forma de chiste, no soy su chica. Lo hizo en broma. No es tema mío, me vinculan con todo el mundo. Somos amigos, nos queremos mucho como amigos”, finalizó Romina Uhrig.

Se filtró un inesperado romance entre dos ex Gran Hermano: "A los besos en un boliche"

Terminada la versión 2022 de Gran Hermano, Telefe, hace ocho meses y con varios de los participantes más populares ya dentro de la arena mediática, en las últimas horas comenzó a circular en las redes una fuerte versión sobre el romance menos pensado entre dos de ellos.

Fue locutor Martín Salwe quien, desde su programa de streaming Ruido de mate, se hizo eco de esta posible relación sentimental, nada menos que entre Romina Uhrig -en constantes idas y vueltas con el padre de dos de sus hijas, Walter Festa- y Nacho Castañares -separado hace un tiempo ya de otra ex hermanita, Lucila La Tora Villar.

"Crossover inesperado, romance que nadie dijo. Supuestamente a los besos en un boliche de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Nacho y Romina, los ex ‘hermanitos’", disparó el conductor.

En tanto, una de las columnistas de Salwe sumó sobre el posible romance: “Yo esa noche salí a un boliche del oeste. Yo los vi. No estaban dándose besos ni nada, pero estaban muy juntos”, si bien aclaró que “puede ser que estuvieran charlando como en un boliche, que tenés que hablar en un oído como para que se escuche. Solo los vi a ellos dos solos, no había otros ‘hermanitos por ahí'”.