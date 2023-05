Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 hizo una impactante confesión que generó polémica

Una usuaria de Twitter aseguró que Festa iba a las galas del programa cada vez que estaba nominada y se escondía entre la gente.

"Hace una semana que volvimos a estar juntos. En este punto, el encierro me ayudó. Veníamos de una separación de 5 meses, fue previo a que yo entrara a la casa”, contó Romina a Ulises Jaitt en su programa radial.

Luego admitió que no era nada pasajero: “Era algo definitivo, estábamos tramitando el divorcio, pero al salir, mejoró todo. GH nos sirvió un montón como pareja".

La ex Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, se encuentra en uno de sus mejores momentos: fama, popularidad y proyectos laborales la mantienen a full en los medios y no sólo eso. En las últimas horas confirmó que se amigó con su ex, Walter Festa, y hasta confesó cuál fue el récord sexual que alcanzaron juntos.

En una entrevista radial para El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM), la ex diputada reconoció que se amigó con el padre de sus hijas hace una semana, y contó que si bien antes de ingresar a la casa más famosa del país tenían pensado divorciarse, las cosas ahora han cambiado y decidieron darse una nueva oportunidad.

Y en diálogo con el periodista, Romina se animó a contar el récord sexual que tiene con su pareja: “Arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos orgasmos”.

No sólo habló de su historia amorosa con Festa, también habló de cómo viene su año y de su negativa al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli: "Soy un queso, no bailo ni el arroz con leche”, reconoció y adelantó que está a full preparándose para su programa culinario, una se sus máximas aspiraciones.