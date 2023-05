Las fotos del total cambio de look de Romina Uhrig que impactó en las redes

La ex Gran Hermano 2022 revolucionó las redes al mostrar su nueva imagen a cargo de Kenny Palacios, el estilista y amigo de Wanda Nara.

romina uhrig.jpg

Romina quedó muy conforme con el resultado de su nuevo peinado de cabello. "New look", anunció Kenny en su cuenta arrobando a la ex GH, quien también compartió las fotos en su muro.

De esa manera, Romina lució su impactante maquillaje, además de los bucles y el flequillo que le hicieron en su pelo. "Gracias por sus mensajitos los amoooo", expresó ella feliz por los comentarios positivos recibidos.

Mirá cómo quedó su nuevo look.

romina uhrig 1.jpg

romina uhrig 2.jpg

Romina Uhrig confirmó qué le pasa con L-Gante y aclaró cuál es su actual vínculo con Walter Festa

En las últimas horas, la foto de L-Gante y Romina Uhrig juntos dentro del auto de él generó las más variadas especulaciones de romance, que apenas pudo la ex Gran Hermano salió a desmentir con ¿su ex? Walter Festa a escasos metros de ella.

"Obvio que estoy con Walter", aseguró Uhrig a Socios del espectáculo, El Trece, cuando salía de los estudios de Editando tele, Net Tv, donde comenzó a trabajar como panelista y el ex intendente la aguardaba.

Claro que antes de eso, Romina se ocupó de aclararle al ciclo que sembró la chance alguna clase a amorío con el cantante urbano: "Chicos, no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero".

En tanto, mientras la ex hermanita firmaba autógrafos y accedía a tomarse selfies con admiradores callejeros, reconoció que estaría bueno aparecer en algún video de Elián Valenzuela.

Por último, reveló que el contacto con el referente de la cumbia 420 comenzó a través de Instagram, y aseguró que fue súper respetuoso, y dejó entrever que algo están pergeñando juntos al concluir misteriosa :"No lo puedo decir por el momento, pero ya se van a enterar".