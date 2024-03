Romina Uhrig se mostró junto a Caramelo y su aspecto causó preocupación en las redes

Lo cierto es que el perro lucía decaído y con una mirada triste, además con aspecto sucio y descuidado. Esto, inmediatamente generó una ola de comentarios en las redes donde los internautas comenzaron a replicar la imagen del caniche y expresar su preocupación.

"Yo siempre pensé que no se lo tenía que llevar ella", "A comparación de su Mora se ve súper mal pobrecito , se ve súper chiqui y triste", "Desde que se lo llevó ese perrito se lo veía triste", "Pobrecito se lo ve súper mal al perrito", fueron algunas de las reacciones.

Romina Uhrig y Caramelo

El coqueteo en vivo de Romina y Agostina de Gran Hermano: ¿hay amor?

Cuando Romina Uhrig estuvo en la casa de Gran Hermano 2023 generó un vínculo muy espacial con Agostina Spinelli. Era evidente que había muy buena química entre ellas y las redes explotaron con el shippeo.

Cuando decidió abandonar el juego, la policía de San Fernando retomó su vínculo con la ex diputada kirchnerista. Los fanáticos del reality de Telefe continuaron insistiendo para que pase algo entre ellas.

En un reciente vivo en Instagram, Agostina se mostró en la casa de Romina, que le tiró onda sin sutilezas. "Acá me dicen 'es tu noche'", advirtió Agostina . "Es la única que no se da cuenta que es su noche", le contesta la ex de Walter Festa.

"Yo antes era la que la apuraba y ella se ponía así.... y ahora la que me apura es ella", se escucha que comenta la ex Gran Hermano 2023 a Romina. "Mirá que yo no me abro con cualquier eh", cierra, picante, la ex diputada K en el medio de la transmisión en dicha red social.