GENERACIÓN invierte ese recorrido y convierte a Buenos Aires en el punto de encuentro de algunas de las mayores figuras del entretenimiento digital en español.

RUBIUS: EL REGRESO DE UNA LEYENDA DE INTERNET

“Argentina fue el primer país que me dio amor”. La frase de Rubius anticipa uno de los reencuentros más esperados del festival.Después de más de diez años, el creador español regresará al país para protagonizar un espectáculo junto a Spreen, una de las grandes figuras del streaming argentino.

Pionero del entretenimiento digital en español, Rubius construyó una carrera que trascendió YouTube y Twitch. Compartió proyectos con estrellas de Hollywood como Will Smith, desarrolló su propia serie de animación y en 2024 se convirtió en personaje de Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo.

Con una comunidad que reúne decenas de millones de seguidores, es uno de los grandes referentes de una generación que creció junto a sus contenidos. Su regreso a la Argentina no es solamente un show: es el reencuentro con miles de seguidores que pasaron buena parte de su adolescencia acompañándolo desde una pantalla.