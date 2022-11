Edith Hermida opinó a fondo del noviazgo de la China Suárez y Rusherking

"A mí nunca me hicieron un pasacalles, pero me parece que a la China Suárez nunca nadie le demostró tanto su amor como Rusherking", observó la panelista.

rusherking china suarez 1.jpg

"Ninguno de los novios que tuvo China Suárez fue tan amoroso como Rusherking", agregó segura.

A lo que Tamara Pettinato apuntó: "Yo creo que ella no está manejando las emociones. Está demasiado enamorada. También le dejó una nota en la casa, que decía 'no te asustes, no te voy a pedir casamiento'. Me parece que se está pasando un poco".

"No solo está enamorada, quiere que todo el mundo lo sepa", remarcó Any Ventura. Y Edith Hermida cerró: "Además, es muy fanática de estar en los medios".

Embed

Qué decía el pasacalle que le dedicó la China Suárez a Rusherking

“De ti nada me separa ¿Ya te puedo decir que te amo?”, decía el cartel que le dedicó la China Suárez a Rusherking, una frase que pertenece al tema que él le dedicó a ella, Perfecta.

Rusherking le sacó una foto a ese pasacalles y la subió a sus historias en Instagram: “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo, mi amor”, escribió el cantante.