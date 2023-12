Rusherking preocupó a sus fanáticos al contar el problema de salud que atraviesa: "Todo el día..."

Lo cierto es que después de un fin de semana a lo grande habiendo estado como invitado en los shows de Duki en el estadio de River Plate, el cantante expresó: “Ayer me intoxiqué y estoy con el vaso de agua todo el día”.

En la imagen, se lo podía ver recostado en la cama sostenido un vaso de gran tamaño y con cara de poca energía. Además, más tarde se refirió al tema a través de un tweet y amplió: "Me intoxiqué con tequeños y Fernet".

Rusherking intoxicado

El letal comentario de Rusherking que estaría dedicado a la China Suárez

En abril de este año la China Suárez y Rusherking anunciaron su separación y, a partir de la ruptura, surgieron todo tipo de hipótesis sobre su distanciamiento.

Lo que sí se sabe es que las cosas entre ellos no quedaron tan bien y ahora el cantante le habría tirado un palito a su ex. Días atrás, por ejemplo, Rusherking dijo que no estaba en pareja desde hace un año, negando así su relación con la actriz.

La artista también se manifestó y en sus historias de Instagram escribió: "Era mentira cuando decías que era perfecta", como adelanto de su nuevo tema, Corazón de cartón.

Ahora, Estefi Berardi descubrió el tremendo comentario que dejó Rusherking en una publicación de Karina La Princesita sobre la canción que hizo con Jimena Barón, Emanero y Ángela Torres, Sinvergüenza.

"¿Quién no tuvo una sinvergüenza en su vida?", se preguntó Rusherking picante. Berardi capturó el comentario, lo remarcó y, claro, lo asoció con su ex, la China Suárez.