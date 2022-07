Sabrina Carballo se metió en el vivo de "100 argentinos dicen" y encaró a Majo Martino

“Vine a saludar a mi amiga personal”, dijo Sabrina señalando a Martino. “¡Está todo mal con ella! Que se vaya”, lanzó Guido Zaffora que estaba en el mismo equipo que la periodista.

Entonces, Barassi respondió: “¡AH! ¿Estan peleadas? ¡Qué falsa! ¿Por qué dice ‘mi amiga’?”, preguntó el conductor.

Acto seguido, Darío le propuso acercarse y que se saludaran. La cosa fue muy incómoda:

“No estamos peleadas”, dijo Majo y agregó: “Pasaron cosas”.

“No, pasaron cosas pero no estoy enojada”, le aseguró Martino a su ex compañera de El Hotel de los Famosos. “Bueno, después lo charlamos. No pasa nada”, le respondió la ex pareja de Chanchi Estévez que dejó el ciclo inmediatamente.

El hotel de los famosos: el fuerte dato de Melody Luz y Martín Salwe que reveló Majo Martino

En su reingreso a El hotel de los famosos, Majo Martino se cruzó muy fuerte con Melody Luz y la relación entre las dos quedó tensionada hace un tiempo.

Lo cierto es que ya fuera del reality, la panelista habló en el ciclo El Debate del reality por El Trece y lanzó una bomba sobre la bailarina y Martín Salwe, aunque evitó dar demasiados detalles.

“Cuando hablé con Alex, le pregunté si de verdad estaba enamorado de Melody, y él me dio a entender que no. Me dijo ‘vos me conocés’”, recordó Majo Martino en El Debate de El hotel de los famosos.

“Yo le dije ‘no hagas sufrir, no juegues con los sentimientos de la mujer, porque ella sí está muy enamorada de vos’. Para mí, él está enganchado y juega a hacerse el fuerte”, agregó Majo sobre Alex Caniggia.

A lo que Adrián Pallares consultó: “Una cosa sobre el tape de recién: cuando Martín la agarra a Melody, como que la consuela. ¿Ahí qué hay entre Martín y ella que nosotros no hayamos visto?”.

“Hay buena onda, buena onda”, aclaró Chanchi Estévez, presente en el programa. “Hay un pasado”, agregó picante Majo Martino.

Y ante la repregunta sobre esa situación entre la bailarina y el locutor, ella cerró el tema: “No, pregúntenle a ellos, pero hay un pasado”.