¿Sabrina Rojas está embarazada? La divertida reacción en vivo del Tucu López

Embed

En ese instante, Guido Zaffora reveló un comentario que le hizo a su compañero antes del programa. "Yo le dije que para mí Sabri está embarazada y ellos todavía no lo saben. Te veo feliz", detalló el panelista.

El Tucu negó que estén esperando un bebé, pero remarcó que el deseo de ser padres existe. "No, Sabri no está embarazada. Me da felicidad la ilusión de ser padre. Es algo que está charlando en la pareja", aclaró.

Los productores del programa arrojaron una placa de último momento y un graph que destacaba el textual del conductor: "Estoy para ser papá". "No, paren, paren.... ¡no está embarazada!", reiteró El Tucu, que no podía parar de reír por la situación.

tucu lopez sabrina rojas 1.jpg

Los mensajes de Sabrina Rojas y el Tucu López por el primer aniversario en pareja

Sabrina Rojas y el Tucu López se muestran inseparables y muy enamorados. Desde las redes sociales, celebraron una fecha muy especial para los dos: cumplieron su primer aniversario como pareja.

tucu lopez sabrina rojas 2.jpg

Por este motivo, la actriz de 42 años y el conductor de Es por ahí, América Tv, se dedicaron distintos posteos desde su cuenta de Instagram en ese día tan especial.

"Un año de amor. Por una vida así. @tuculopez Gracias por hacernos tan feliz. Te amo", subió a su cuenta de Instagram Sabrina Rojas.

tucu lopez sabrina rojas.jpg

"Por muchos más años así. Gracias por aparecer de la nada. Te amo @rojassasi", expresó él también muy enamorado.

La relación entre los dos surgió a unos meses de la separación definitiva de Sabrina con el actor Luciano Castro, padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

El Tucu, quien generó un gran vínculo y cariño con los hijos de la actriz, en ese momento se encontraba soltero.