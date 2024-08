El sorpresivo gesto de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras el escándalo con Luciano Castro

A lo que Sabrina Rojas comentó: "No, ya está, que no lo haga. Aparte, ella (por Fátima) puede solita. No necesita de Milei, ella llena teatros sin hablar de Milei".

En ese momento, el musicalizador del programa entró en escena de fondo con la canción Puedo solita de Flor Vigna y la conductora no se hizo la distraída al escuchar el tema de la ex de Luciano Castro.

"Che, yo te digo que si Flor cobra por Sagai con el Puedo solita, ojo, Flor, porque acá lo pasamos un montón...", dijo pícara Sabrina a pura sonrisa.

"Sí, esto se cobra", remarcó Tartu. Y Sabrina Rojas sentenció: "Y está bien. Hay que colaborar con los artistas".

El picante pedido de Sabrina Rojas a Yuyito González tras el beso público con Javier Milei: "No queremos..."

Sabrina Rojas se refirió en Pasó en América al primer beso en público de Amalia Yuyito González y Javier Milei en la presentación de la ley de Juicio por Jurado en el CCK.

La conductora se refirió a la confirmación oficial del romance y le hizo un especial pedido a la actriz en medio de su romance con el presidente después de iniciar la relación hace unas semanas.

“Quiero hacerle un pedido a Amalia”, dijo primero Sabrina Rojas mientras las imágenes iban mostrando cómo Yuyito González ingresaba al Palacio Libertad lookeada de manera impecable.

“A Amalia que tiene su programa todas las mañanas, Amalia, por favor. Me pareces tan hermosa, mirá qué impecable cómo está lookeada, todo…", continuó la conductora.

Y dijo con firmeza: "¡No queremos el chupón con Milei! Chuponéense en la intimidad todo lo que quieran, pero no queda bien el Presidente abriendo la boca chuponeándose”.

"Nos gusta esta pareja, Milei no me la hagas sufrir a Yuyito", agregó Sabrina ante la atenta mirada de su compañero de conducción Augusto Tartufoli.

Y luego tiró un palito para Fátima Florez, ex pareja de Milei: "Me paree que Milei con Fátima se abrumó con tanta fama. No la veo a Yuyito mostrando la cama mojada, no la veo con ese perfil".