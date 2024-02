Se conocieron nuevos detalles de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna separacion.jpg

“Enseguida blanquearon, se acompañaban mucho con los proyectos más allá de las diferencias. En el inicio del vínculo vimos mucho de la relación de ella con los hijos, era como que se habían ensamblado”, recordó Maite Peñoñori para comenzar a analizar el tema junto a las angelitas.

Al tiempo que sumó: “Por eso después sorprendió cuando Sabrina Rojas en una nota dijo ‘casi no tiene vínculo con ellos, los ha visto pocas veces’. A mi lo que me dicen es que es verdad que el vínculo con los nenes no era como bastante cercano. Inicialmente lo fue, pero después más de 15 o 20 veces en todos estos años no los vio, no habían forjado un vínculo”.

Fue allí cuando Damasia Ochoa, actual angelita y amiga de la bailarina y cantante, reveló el poco tiempo compartido entre Vigna y Luciano, algo que habría terminado minando la relación de pareja. “Incluso a ellos les costaba encontrarse, en todo este año él laburaba un montón con las obras y se iba de gira y ella estaba con el Bailando y con todos sus proyectos musicales. Les costaba encontrar momentos”, explicó.

Embed

La tajante actitud de Luciano Castro ante las cámaras de LAM luego de su ruptura con Flor Vigna

Este viernes se conoció la separación de Flor Vigna y Luciano Castro por lo cual las cámaras de LAM (América) intentaron hablar con el actor sobre el tema pero no se prestó a dar declaraciones.

La ex Combate le confirmó a PrimiciasYa que la ruptura fue hace tres semanas y en sus redes sociales escribió: “Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”.

Embed

Por su parte, dado que el actor se encuentra haciendo temporada de verano en Mar del Plata con la obra El Beso, desde LAM lo esperaron en la puerta del lugar para obtener alguna declaración sobre la situación.

Sin embargo, Luciano bajó rápidamente del auto en el que llegó con sus compañeros de elenco y comenzó a caminar ignorando por completo al notero del programa.

“Hola Lu, ¿cómo estás? Contame, queremos saber cómo estás, vimos el posteo de Flor en redes, estamos en vivo para LAM, ¿qué podes decir?”, fueron las preguntas del cronista pero Castro se mantuvo en silencio hasta cruzar las puertas del teatro.