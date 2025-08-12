La fuerte confesión de Sofía Martínez a Diego Leuco al aire: "Es la única persona..."

Y expresó sin vueltas: "Diego es una persona muy importante. Lo es al día de hoy, no habló en pasado. Es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única, en realidad, para ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, a pesar de que haya pasado el tiempo".

Por su parte, Leuco respondió con palabras igual de emotivas: "Digo un poco lo mismo... Pero además, a mí me sigue pasando que es una de las personas que más me importa saber cómo está. Y me sigue pasando, algo que para mí es súper fuerte e importante, es que deseo siempre profundamente su felicidad plena, todo el tiempo".

Y agregó: "O sea, a mí me pone feliz su felicidad, cuando la veo crecer, cumplir sueños, cuando pasa algo que en algún momento conversamos, tanto en lo personal o profesional. A mí eso me genera una alegría igual de grande. Y eso para mí es algo que te une desde un lugar re lindo".

Sofía Martínez contó el momento incómodo que vivió en Miami por su apariencia

Una de las periodistas deportivas más destacadas del momento vivió una situación insólita durante su paso por Estados Unidos. En Puro Show (El Trece), Pochi sorprendió al público al compartir una anécdota inesperada: una joven comunicadora que viajó para cubrir el Mundial de Clubes fue rechazada en la puerta de uno de los boliches más exclusivos de Miami por estar vestida "demasiado informal".

Luego de mantener el misterio por unos minutos, la influencer reveló que la protagonista del episodio fue Sofía Martínez, una de las promesas del periodismo deportivo que viene ganando terreno en Argentina. A pesar de su creciente fama, no logró superar el estricto dress code del club nocturno “Victoria”, famoso por exigir un alto nivel de estilo a sus asistentes.

“Llega al boliche Victoria, que está muy bueno, y lo hace vestida muy casual”, relató Pochi en vivo. “Estaba con sandalias bajas, una carterita deportiva y ropa que no era acorde para la onda del lugar”, agregó, describiendo el look que no convenció a los encargados del ingreso.

Según contó la panelista, Sofía llegó acompañada por un joven que había reservado mesa, e intentó persuadir al personal apelando a su reconocimiento público: “Ella tiró la de ‘soy famosa en Argentina’”, relató Pochi entre risas. Sin embargo, el argumento no fue suficiente y el encargado le negó el acceso por no respetar las reglas del establecimiento.

“La rebotaron, no la conocía nadie”, disparó Pochi sin vueltas. Pero la historia tuvo un giro inesperado. Sofía se retiró con sus amigas, se cambió de ropa, volvió con un look más adecuado -incluyendo botitas- y esta vez sí logró entrar. “Estaba decidida a entrar como sea”, concluyó la influencer de espectáculos.

Así, en plena cobertura internacional, Sofía Martínez protagonizó una noche singular que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo argentino.