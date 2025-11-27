La furibunda reacción de Gonzalo Montiel tras la detención de Nicolás Payarola: "Se terminó tu..."

image

¿Cómo fue la detención de Nicolás Payarola?

El abogado Nicolás Payarola, quien representó hasta hace pocas semanas a Wanda Nara, fue arrestado durante la mañana de este jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes. Según informó el periodista Carlos Salerno desde Desayuno Americano (América TV), la denuncia presentada por el futbolista Gonzalo Montiel y su familia fue clave en el avance del caso.

De acuerdo con lo que trascendió, la detención se llevó adelante tras una investigación minuciosa del fiscal Cosme Iribarren junto con la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, mediante una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

En los minutos finales del magazine matutino, Pamela David y Carlos Salerno mostraron la que sería la imagen del día: el momento en que la policía se presenta en la casa de Nicolás Payarola, en un barrio privado de Tigre, y procede a detenerlo.

“Lo van a trasladar a una comisaría en Tigre. Interpreto que va a ser trasladado a un penal en las próximas horas. Recordemos que la acusación también pesa sobre parte de su familia, por lo que hay que ver eso cómo repercute después”, confió el periodista del canal de cubo.

“La causa del allanamiento es por estafa, defraudación por administración y lavado activos de origen delictivo. Las víctimas son María Abraña y Juan Montiel -los papás de Gonzalo Montiel-, Macarena Poza, Silvana Leonardi, Débora Greco y Norma Viñoni (los denunciantes)”, agregó el periodista, mientras en pantalla se veía al exabogado de Wanda Nara subir esposado al patrullero.

Además, detalló que la causa que lleva adelante el doctor Iribarren “tiene eje en una denuncia de una estafa por un monto aproximadamente de 700 mil dólares, que sería una inversión sin retorno de Montiel para con Payarola, que el dinero sería de un premio del futbolista del Mundial para la construcción de un barrio privado que nunca existió”.

En ese momento, Luis Bremer sumó otro dato relevante sobre el accionar de Payarola, que afectaría de manera directa a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). “Sumo otro último momento de una gestión de Payarola que complicaría a Wanda Nara en los próximos días: las apelaciones por las multas que Mauro Icardi aplicó contra Wanda Nara, esas apelaciones habrían caído por lo que Wanda debería pagar en el futuro, en los próximos días, 300 millones de pesos”.

Y mientras Carlos Salerno remarcó que ahora habrá que esperar para ver si el fiscal pide cupo en algún penal para que Nicolás Payarola quede alojado, Luis Bremer cerró señalando que “Wanda sabe desde enero que esto podía ocurrir, por eso soltó al abogado en las últimas semanas”.