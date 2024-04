Salió a la luz una escandalosa versión sobre Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña: "Los vi..."

Sucede que Valenzuela se defendió argumentando que Argentina le inventaron muchos romances a lo largo de su carrera y resaltó que "van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles".

De esta forma, Pouso sentenció: "Yo lo vi a él y a Vicuña, a los dos en el Faena, cuando estaban en pareja y les estaban siendo infieles a sus mujeres. Después salían a decir que les inventábamos romances. Yo te vi, amigo".

"Yo sé con quién estuviste Gonzalo. Él dice que en la Argentina le inventaron romances, cosas. Y no estoy diciendo que, porque en la Argentina haya sido infiel, en Chile haya cometido un ilícito. No estoy diciendo que una cosa lleva a la otra", aclaró Josefina.

Y finalizó: "Pero si vos vas a justificarte de esta denuncia que estás teniendo en Chile diciendo que cuando estabas en Argentina te inventaban historias con mujeres, me parece que le estás pifiando. Sobre todo porque acá nadie te inventó nada. Te vimos. Tengo nombres y apellidos, amigas que estuvieron con él".

La mujer que denunció a Gonzalo Valenzuela le respondió al actor: "Tú sabes lo que me hiciste"

El actor Gonzalo Valenzuela fue acusado por abuso sexual y este miércoles la denunciante Karla Rocha dialogó con América Noticias sobre el horrible episodio que vivió. Según la mujer, el ex de Juana Viale le tocó sus genitales sin su consentimiento durante una fiesta en Santiago de Chile.

"Yo sé lo que implica un proceso judicial, me lo cuestioné y ahora estoy absolutamente decidida. Estoy decidiendo con qué abogado me voy, pero definitivamente no voy a quedar como una mentirosa frente al país y menos inventar algo que puede ocasionar mucho daño a una persona. Eso fue verdadero y hay que denunciar. Hay que hablar", comenzó diciendo Rocha en el noticiero conducido por Soledad Larghi y Rolando Graña.

Y remarcó: "En mi país, sobre todo, es tabú este tema. Yo recibí muchos juicios de por qué me fui a meter en ese lugar, de que me callara". Acto seguido, la mujer contó cuándo decidió hablar del presunto abuso: "Recién en octubre hago un video en mi Instagram, que no es una cuenta de influencer ni nada, yo hago mi video, y ahora reflotó porque él respondió".

Inmediatamente, la periodista Larghi le consultó si tuvo alguna posibilidad de hablar con Valenzuela. "Yo conseguí su teléfono y le mandé un mensaje super duro, eso fue hace mucho tiempo atrás. La única condición que me pidió mi amigo con darme su teléfono fue que yo lo bloqueara de vuelta. Yo puse la denuncia en marzo, hice el video en octubre y estamos a marzo. Ha tenido un año para demandarme por injurias y calumnias y no lo ha hecho", le respondió.

Luego, Rocha reflexionó sobre el tiempo que le lleva a una víctima poder contar lo que vivió. "Aprender de sexualidad, de abuso, de los tipos de reacciones, porque también me dicen y por qué no te defendiste. ¡Porque uno queda paralizada!", expresó.

Hacia el final de la nota, la denunciante miró a cámara y le habló como si fuese Valenzuela: "Tú sabés lo que me hiciste. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esto no va a quedar así. Vamos a ver qué dices tú. Qué detalles das, qué razón tendría yo para mentir en algo tan grave. Hasta que la muerte me llegue, yo voy a decir lo que realmente pasó".