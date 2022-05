Sandra Ballesteros a los 60 años: de estrella de la televisión a trabajar en una estación de servicio

“Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo”, contó al diario La Nación.

La ex actriz contó que al principio le costó un poco acostumbrarse, el pueblo cerraba las puertas de los locales al mediodía, la siesta es sagrada, y a las cinco de la tarde todo vuelve a cobrar vida. Pero logró conectarse y ya se siente parte del lugar.

"Durante unos años tuve una forma de vida que no me había llevado a los mejores lugares, pero había podido cambiar el chip para tener hábitos más saludables. Y ya no tenía ganas de trabajar como actriz", dijo.

Contó que todo cambió en 2008 tras un viaje por la India, cuando sintió un llamado “espiritual”. “El llamado espiritual fue a través de la música, dirijo un coro, monté un vía crucis viviente y un pentecostés con gente del lugar, que no son actores. Hace años que pertenezco a un grupo de oración que se llama Abba Padre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, y pertenece a la Renovación Católica Carismática, que es una corriente de la iglesia católica que invoca al Espíritu Santo”, dijo.

Además, Sandra contó que sueña con convertirse en madre. La mujer reveló que no está en pareja, que vive con sus dos perras y agregó: “Estoy esperando que se dé algo que deseo desde hace mucho tiempo. Estoy en un proceso de adopción, de un niño o niña de entre 10 y 15 años”.

Pablo Echarri reveló con qué galán le dio celos ver a Nancy Dupláa besando en ficción

Hace unos meses, Nancy Dupláa reveló en el ciclo de Pampita que "moría de celos" al ver que Pablo Echarrise besaba con Celeste Cid en la exitosa novela que se emitió por Telefe, "Resistiré".

"Era un momento muy especial, porque hacía muy poco que estábamos con Pablo y recién quedé embarazada. Se me mezclaron miles de cosas, él estaba en un momento espectacular, un chongo hermoso. Yo veía eso a la mañana y me veía en el espejo y era un tanque australiano", dijo la actriz con humor.

Al ser entrevistado, este sábado, Echarri se refirió a los dichos de su mujer y explicó: “Estaba basada (la tira) entre ciertas características sensuales y sexuales, entonces a veces el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que podemos tener unos y otros. Lo importante es conservar la libertad artística, la libertad de creación y mirar esas dudas a través del cristal de la confianza”.

Luego, sobre los sentimientos que le generaba a su esposa dijo: “Nancy se moría de celos con Celeste Cid, pero pasó tanto tiempo… Esta anécdota data de la misma cantidad de años que tiene mi hija, casi 18”.

Además, se animó a revelar que él también sintió celos al ver a Nancy besándose con Gonzalo Heredia en "Socias": “A mí me pasó también, me pasaba cuando compartía rubro con un actor más joven, porque ahí era desigual la pelea. Si es un viejo como yo me lo banco pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro".

Por último, y en diálogo con Catalina Dugli en su ciclo radial "Agarrate Catalina", por La Once Diez, dijo: "Me pasaba cuando hacía Socias y estaba con el amigo Gonzalo Heredia. Pero son chispazos, casi te diría que son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón y muchas veces te avergüenza ese sentimiento”.