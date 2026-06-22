La llamativa actitud de La China Suárez con la mamá de Mauro Icardi que generó polémica

En aquel casamiento, quien sí estuvo presente fue Wanda Nara, que acudió junto a sus hijas Francesca e Isabella para que las niñas compartieran el festejo con la familia paterna. Un gesto que, en su momento, fue leído como una jugada clave en la pulseada mediática con la China.

Por eso, el "like" de la actriz cobró una dimensión que va mucho más allá de una interacción cualquiera en Instagram. En un entramado familiar atravesado por silencios, ausencias y peleas históricas, cualquier señal de acercamiento dispara todo tipo de lecturas. ¿Qué pensará Mauro Icardi de este guiño virtual de su novia? ¿Y cómo lo interpretará el propio círculo del futbolista? Por ahora, las preguntas quedan abiertas. Y las especulaciones, también.

Por qué Mauro Icardi no asistió a la graduación de su hija con Wanda Nara

Mauro Icardi no estuvo presente en el acto de egreso de su hija Francesca, pese a encontrarse en el país. El episodio generó sorpresa en el panel de La mañana con Moria (El Trece), donde Nazarena Di Serio se preguntó por su llamativa ausencia en un evento tan significativo para la nena.

Según reveló en el programa Gustavo Méndez, detrás de la falta del futbolista habría una pelea previa con Wanda Nara vinculada al colegio de la menor, aunque prefirió no dar más detalles al respecto.