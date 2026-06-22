La llamativa actitud de La China Suárez con la mamá de Mauro Icardi que generó polémica

Las redes sociales volvieron a ser el escenario de una nueva polémica en torno a La China Suárez y su vínculo con la familia de Mauro Icardi. Esta vez, el detonante no fue una foto ni una declaración: fue un simple "me gusta" que nadie esperaba.
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Un gesto de La China Suárez con Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi, terminó provocando todo tipo de especulaciones.
Las redes sociales volvieron a ser el escenario de una nueva polémica en torno a La China Suárez y su vínculo con la familia de Mauro Icardi. Esta vez, el detonante no fue una foto ni una declaración: fue un simple "me gusta" que nadie esperaba.
Todo comenzó cuando Ivana Icardi, hermana del delantero, publicó un emotivo saludo por el cumpleaños de su mamá, Analía Rivero. Las imágenes mostraban la complicidad entre madre e hija, acompañadas de un mensaje cargado de afecto: "Feliz cumpleaños a la persona más buena, más linda, más pura... la que siempre está a mi lado, ¡la que se merece el mundo entero! ¡Que este año te lleguen solo cosas buenas! Te amo con toda mi almaaaaaa mamá", escribió Ivana.
Lo que parecía un saludo familiar más dio un giro inesperado cuando entre las reacciones al posteo apareció el nombre de la China Suárez. La actriz no solo le dio "like" a las fotos, sino también al mensaje dedicado a Analía.
El detalle no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca la interna del clan Icardi, una familia que desde hace años muestra fracturas públicas y distancias que nunca terminaron de cerrarse. El propio Mauro mantiene un vínculo distante con su familia rosarina, algo que quedó en evidencia cuando no asistió al casamiento de su hermano Guido, pese a haber sido invitado.
En aquel casamiento, quien sí estuvo presente fue Wanda Nara, que acudió junto a sus hijas Francesca e Isabella para que las niñas compartieran el festejo con la familia paterna. Un gesto que, en su momento, fue leído como una jugada clave en la pulseada mediática con la China.
Por eso, el "like" de la actriz cobró una dimensión que va mucho más allá de una interacción cualquiera en Instagram. En un entramado familiar atravesado por silencios, ausencias y peleas históricas, cualquier señal de acercamiento dispara todo tipo de lecturas. ¿Qué pensará Mauro Icardi de este guiño virtual de su novia? ¿Y cómo lo interpretará el propio círculo del futbolista? Por ahora, las preguntas quedan abiertas. Y las especulaciones, también.
Mauro Icardi no estuvo presente en el acto de egreso de su hija Francesca, pese a encontrarse en el país. El episodio generó sorpresa en el panel de La mañana con Moria (El Trece), donde Nazarena Di Serio se preguntó por su llamativa ausencia en un evento tan significativo para la nena.
Según reveló en el programa Gustavo Méndez, detrás de la falta del futbolista habría una pelea previa con Wanda Nara vinculada al colegio de la menor, aunque prefirió no dar más detalles al respecto.