Sandra Borghi rompió el silencio: aclaró cómo se lleva con sus compañeros y si piensa renunciar en El Trece

Lo cierto es que al referirse a este tema en LAM, Yanina Latorre contó que ningún compañero de Sandra salió a respaldarla públicamente en medio de este escándalo porque "la odian" y que incluso la conductora de Mediodía Noticias pensaría en renunciar si ninguna autoridad del canal sale a aclarar este tema.

En este sentido, PrimiciasYa se contactó con Sandra Borghi quien rompió el silencio en medio del escándalo y aclaró: "Te soy sincera, no tengo nada que hablar. Realmente te digo: no hay ningún problema. Yo estoy al aire en la pantalla todos los días, imagínate que si algo de todo esto fuera cierto yo ya no estaría más".

Sobre la versión que se llevaría mal con sus compañeros de trabajo y que analiza renunciar, la periodista fue categórica: "No tengo nada que decir. Esto es una estupidez que no se cómo se mantiene sin sustento ni fundamentos. No tengo problemas con nadie, me quieren todos el canal y no voy a renunciar".

"Justamente nadie salió a hablar porque no le quieren dar dimensión a un tema que no existe. Tengo un gran equipo de trabajo y de amigos que basta con que te pares cinco minutos a preguntar en mi noticiero y vas a obtener la misma respuesta. El tema de verdad no existe para mí ni para las autoridades del canal", finalizó.

Yanina Latorre reveló la polémica interna con una reconocida periodista: "La más odiada del Trece"

El jueves en LAM, América TV, la panelista Yanina Latorre dio a conocer una fuerte interna dentro de canal Trece y aseguró que había problemas entre una famosa periodista y el resto de los trabajadores de la empresa.

“Hay un canal entero que odia a una persona”, sentenció la angelita hasta que finalmente reveló que se trataba de Sandra Borghi, quien fue señalada en los últimos días por un supuesto gasto millonario en viáticos del canal.

Según contó la mujer de Diego Latorre, la interna estaba relacionada con esta noticia y aseguró: “Vieron que nadie, ningún compañero, ni nadie del canal, salió a defenderla. Es más, hay una amenaza”.

“Les dio días a los altos mandos que dicen que la bancan. Si nadie sale a defenderla, o a aclarar que ella no gastaba 3 millones en remis, que es ahorrativa y anda en colectivo, renuncia”, trasmitió.

Además, acerca de la acusación, Yanina agregó: “Hoy conté que dejaba a la nena con la mamadera y un remisero también”.