Sandra volvió a arremeter contra La Tana en Gran Hermano 2024: "No sabe lo que le espera"

Ahí, el terraplanista le comentó: "Siempre genera los conflictos y ella es la víctima. Recién Gabriela le dice 'quiero hacer también cinta'. Ella le dice 'voy a hacer 45 minutos', le faltaba media hora más, Gaby la deja. Pasan los 45 minutos y sabe que viene la parte de bañarnos y la fiesta, y le dice 'Tana, quiero hacer cinta'. 'Estoy haciendo yo, cuando quieras agarrrarla, agarrala dos horas, pero yo estoy acá', le dijo La Tana. Ahí, Gabriela le dijo que comparta y La Tana le gritó 'para qué me atacás'".

"Y no la atacó. Ella genera el conflicto y después se hace la víctima, es la atacada", repitió Claudio. Enojadísima, Sandra acotó: "Es una forra. No sabe la que le espera, que se vaya a la co... de su madre. Yo la defendí porque me daba lástima".

"Es boluda como se maneja, siempre el papel de víctima. Te hace los quilombos y es ella víctima", agregó Papucho y Sandra remarcó sobre su colaboración en las tareas de la casa: "Y no hace un cho..."

Embed

La desagradable actitud de Sandra en Gran Hermano que generó una ola de críticas

En las últimas horas se volvió viral un polémico video de Sandra Priore en la casa de Gran Hermano (Telefe) que generó un enorme repudio por su manejo de la limpieza en la cocina.

En el video, las cámaras de la casa capturaron a la participante mientras limpiaba sus zapatillas y ojotas con un trapo, que al instante utilizó para secar los cubiertos que estaban sobre la mesada.

Lo cierto es que entre los televidentes, esto provocó una fuerte repercusión y muchos se mostraron preocupados ya que Sandra es quien está mayormente al mando de las comidas y preparaciones.

"Es un asco esta mujer que la saquen de la cocina urgente, cada vez que la veo cocinando esta haciendo algo antihigiénico", "Cocina para toda la casa y contamina los alimentos", "Rajen a esa mujer por asquerosa!", "Que gran hermano le llame la atención frente a todos", comentaron.