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Gastón Trezeguet explotó contra un jugador de Gran Hermano por una polémica actitud: "Solo por eso debería irse"

En el debate de Gran Hermano, Gastón Trezeguet cuestionó con dureza la actitud de un participante y recordó una polémica frase para pedir su salida.

3 jul 2026, 00:40
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gaston trezeguet
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Gastón Trezeguet volvió a cargar contra Nigro en el debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y no se guardó nada. En medio del análisis de la denominada placa "planta", el panelista cuestionó con dureza la actitud del participante dentro de la casa y aseguró que nunca mostró compromiso con el juego.

Durante el debate, Trezeguet recordó distintos episodios que, según su mirada, reflejan la falta de interés de Nigro por involucrarse en la competencia. "Hay algo que no puedo perdonar que es cuando a vos te dan actividad, esto mismo que señalaron en la comida de nominados, yo lo vi, Nigro no queriendo hacer las pruebas, diciendo: 'No, me toca a mí', como que todo le cansaba", expresó.

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Pero sus críticas no terminaron ahí. El histórico exjugador fue todavía más contundente al recordar una polémica declaración del participante que generó fuerte rechazo tanto dentro como fuera de la casa.

"Y no nos olvidemos, por favor, de que Nigro además de no jugar a nada y faltarle al respeto a estar ahí en Gran Hermano, dijo que Messi era una verga y que Argentina era una verga, solo por eso debería irse", sentenció Trezeguet, dejando en claro que, para él, Nigro no merece continuar en competencia.

Cuál fue la polémica frase de Nigro sobre una participante en Gran Hermano que generó indignación

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que estrategias de juego. Un comentario de Nigro en el confesionario desató una fuerte reacción en redes y lo convirtió en uno de los protagonistas más cuestionados de la noche.

Al momento de votar, el participante decidió darle dos puntos a Campanita y justificó su decisión con una frase que no pasó inadvertida entre los seguidores del reality: "Creo que vino a hacer un personaje, a hacerse famosa".

Sus palabras se viralizaron de inmediato y generaron un intenso debate entre los fanáticos. Para muchos, la crítica resultó llamativa considerando que gran parte de quienes ingresan a la casa buscan visibilidad, oportunidades laborales y un lugar en los medios una vez finalizado el programa.

Los mensajes en redes sociales no tardaron en multiplicarse. "No como él que entró a dormir la siesta", escribió un usuario. Otro ironizó: "¡Que alguien le explique a Nigro que Gran Hermano no es una pijamada, Dios!".

Las críticas siguieron creciendo con comentarios cada vez más duros. "Cuándo es el turno de esta planta. Campanita tiene más juego que este personaje", lanzó un seguidor, mientras otro se preguntó: "Quién dio luz verde para que entre este".

     

 

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