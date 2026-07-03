Gastón Trezeguet explotó contra un jugador de Gran Hermano por una polémica actitud: "Solo por eso debería irse"

Cuál fue la polémica frase de Nigro sobre una participante en Gran Hermano que generó indignación

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que estrategias de juego. Un comentario de Nigro en el confesionario desató una fuerte reacción en redes y lo convirtió en uno de los protagonistas más cuestionados de la noche.

Al momento de votar, el participante decidió darle dos puntos a Campanita y justificó su decisión con una frase que no pasó inadvertida entre los seguidores del reality: "Creo que vino a hacer un personaje, a hacerse famosa".

Sus palabras se viralizaron de inmediato y generaron un intenso debate entre los fanáticos. Para muchos, la crítica resultó llamativa considerando que gran parte de quienes ingresan a la casa buscan visibilidad, oportunidades laborales y un lugar en los medios una vez finalizado el programa.

Los mensajes en redes sociales no tardaron en multiplicarse. "No como él que entró a dormir la siesta", escribió un usuario. Otro ironizó: "¡Que alguien le explique a Nigro que Gran Hermano no es una pijamada, Dios!".

Las críticas siguieron creciendo con comentarios cada vez más duros. "Cuándo es el turno de esta planta. Campanita tiene más juego que este personaje", lanzó un seguidor, mientras otro se preguntó: "Quién dio luz verde para que entre este".