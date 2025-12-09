Se agrava la situación del ex de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez: el tajante pedido de la fiscalía

Vale señalar que la relación de Lowrdez Fernández con Leandro García Gómez se remonta a 2020. Y ya desde el comienzo, el vínculo estuvo marcado por el maltrato y las agresiones. Y a pesar de que el entorno de la integrante de Bandana nunca lo aceptó, este hombre terminó alejándola de sus amistades y sus familiares.

A lo largo de estos cinco años, la pareja tuvo varias idas y vueltas. Incluso Lowrdez llegó a denunciarlo públicamente por violencia de género mostrando su rostro golpeado y lleno de hematomas, pero al poco tiempo se disculpó por la misma vía, alegando no haber dicho la verdad.

En tanto, en octubre de este año su madre, alertada por las amistades de su hija, tomó conocimiento de un nuevo ataque y privación de la libertad de Lowrdez por parte de García Gómez, lo que la llevó a radicar una denuncia formal contra este hombre. Así el 23 de octubre, luego de un allanamiento en su departamento de Palermo, la policía encontró a la cantante allí y detuvo a su expareja, quien desde el 4 de noviembre permanece con prisión preventiva.

Lowrdez Fernández - pedido de juicio oral para su ex leandro García Gómez - captura Desayuno Americano

Cuál fue la confesión más dolorosa de Lowrdez Fernández tras los episodios de violencia de Leandro García Gómez

A un mes de la detención de Leandro García Gómez, Lowrdez Fernández decidió sincerarse en Tarde o temprano (El Trece) a fines de noviembre, donde abrió la puerta a dos temas que hoy atraviesan su vida: la relación tóxica que vivió con este hombre y el inesperado distanciamiento de su compañera de Bandana, Lissa Vera.

“Es un proceso de sanar muchas cosas. Estoy con terapia, creciendo, aprendiendo. Muchas veces una no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Por ahí, una piensa que está rodeada de buenas personas y no”, expresó la cantante, dejando en claro que está enfocada en reconstruirse después de un período cargado de conflictos emocionales.

La periodista Fernanda Iglesias fue al hueso y quiso saber qué le dejó todo este tiempo turbulento: “¿Qué aprendiste en este último mes que fue intenso?”. Lowrdez, sin rodeos, respondió: “Aprendí que me tengo que escuchar más, que soy vulnerable, que no lo puedo a todo y que me puedo equivocar. En un principio cuando sucedió esto, no puedo hablar mucho por la cautelar, me sentía muy culpable, muy tonta”.

Al hablar de su separación, Iglesias indagó directamente: “Vos estabas con él y cortaste. ¿Por qué cortaste? ¿Cortaste por la violencia?”. Lowrdez fue clara: “Corté sí, porque realmente no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros. Siempre fue genuino. Nos conocimos en un momento en la pandemia, fue muy fuerte”.

Embed

El vínculo con Lissa Vera también se convirtió en tema central. Iglesias recordó la denuncia que su compañera había hecho: “Cuando ella (Lissa) fue a hacer la denuncia, a vos te debe haber sorprendido”. La respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, me decían ingrata: ‘Lisa, te defendió’. Pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba, no sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él, yo no vivía con él. Fue reloco, porque después tuvimos una charla”.

Luego profundizó: “Le agradezco que haya sentido una preocupación genuina, pero después no paró y la verdad que en las notas cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron y yo no conté. Se llama revictimización. No sé si puedo hablar de esto, pero fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable”.

La charla se volvió aún más emocional cuando Iglesias quiso saber por qué. Lowrdez respondió: “Porque fue entre los dos”. Y al ser consultada sobre si carga con culpa por la detención de García Gómez, se quebró: “Sí”, dijo entre lágrimas. “No lo puedo evitar, yo creo que igual es un proceso, por eso también quería esperar un tiempo para dar notas”.

Para cerrar, describió sin filtros su presente anímico: “Estoy remando con un escarbadiente. Esperaba justamente que sea todo lo contrario. Se volvió violento en un punto y es violencia más violencia”.