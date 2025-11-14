El revés judicial más duro para Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez Fernández de Bandana

leandro garcia gomez

“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida por éste constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, resolvió el juez Diego Slupski, quien ya había rechazado a fines de octubre otro planteo de su defensa para la excarcelación.

Cabe recordar que la detención del hombre se produjo luego de que Mabel, la madre de la cantante, denunció que su hija no la veía hace varios días y mostró preocupación por su paradero.

Luego, ante la incertidumbre sobre su paradero, efectivos policiales se hicieron presentes en el domicilio de García Gómez y luego de varias horas allí ingresaron al departamento tras la orden de allanamiento y dieron con la artista en medio de un gran operativo, quien luego fue derivada en ambulancia del SAME al Hospital Fernández donde se se le realizaron los chequeos médicos de rigor y recibió el alta.

En tanto, hace unos días Fernández desmintió presentarse como querellante en la Justicia contra su ex: "Esto no es cierto", expresó desde las redes ante la información que observó en un medio.

Las fotos del emotivo reencuentro de Lowrdez Fernández con su mamá: el abrazo más esperado

Lowrdez Fernández volvió a verse con su mamá Mabel López tras un tiempo distanciadas por la denuncia a su ex novio Leandro García Gómez y compartió las imágenes en sus redes sociales

La cantante del grupo musical pop Bandana se reunió con su madre el fin de semana y el resto de su familia más cercana, volviéndose a mostrar unidas tras las diferencias que tuvieron por la detención del ex de la artista.

De la íntima reunión familiar también participó su hermana Ana y sus abuelos. Aunque no escribió nada en su publicación, las imágenes hablaron por sí solas y desmotraron el afecto que invadió ese momento.

En una serie de fotos que subió a sus redes, Lowrdez y su familia se mostraron sonrientes y relajadas, regalando postales de abrazos, gestos de complicidad y hasta carcajadas frente a cámara.

El posteo que hizo en su cuenta de Instagram, se acompañó apenas con tres corazones rojos, símbolo universal de amor y fortaleza.

"Con mi mamá, mi familia también, recomponiendo. Siempre ella acompañando, igual que mi papá, la mujer de mi papá y su familia. Somos una familia muy grande, por suerte muy contenida", reconoció la artista en diálogo con el ciclo Desayuno Americano (América TV).

