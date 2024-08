Se anunciaron los nominados a los Premios Ídolo Argentina

Alex Pelao en sus 2 categorías Humor y entretenimiento y Creador digital del año. Pablito Castillo está nominado en las categorías Tiktoker y Contenido Creativo, y con 2 nominaciones cada uno también están Stephie Demner, Marti Benza y Alex Pelao.

Entre los talentos nominados se encuentran Grego Rosello, Santiago Artemis, La Chica del Brunch, Zaira Nara, Diego Leuco, Juli Poggio, Mai Pistiner, Sol Pérez, Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Momi Giardina, Luquita Rodríguez, Gabriel Rolón y muchos más.

En las 2 categorías de música (Ídolo Musical y Canción Viral), se encuentran nominados Luck Ra, Tiago PZK, Nicki Nicole, BM, Bauti Mascia, todos los integrantes del single Los del Espacio, Tini Stoessel y Emilia Mernes.

La ceremonia y la Golden Carpet se llevarán a cabo el Jueves 22 de agosto en el Salón Tattersal del Hipódromo de San Isidro con transmisión de Luzu Tv y la conducción de Nico Occhiato junto a una gran figura que se anunciará en los próximos días.

La alfombra estará a cargo de Martin Benza y Fede Popgold junto a figuras invitadas como Tuli Acosta y Zaira Nara. Para esta primer edición en Argentina estarán presentes los influencers españoles mas icónicos, Alex Domenec, Anna Pascual y Andy Mc Dougall.

Los 22 nominados:

1. BEAUTY

JOACO VAZQUEZSOFI GONETSIMON SCARANOSTEPHIE DEMNER

2. CONTENIDO CREATIVO

FRAN GOMEZFERMIN BOPABLITO CASTILLOJULI SAVIOLI

3. GASTRONOMÍA

INUTILISIMASLA CHICA DEL BRUNCHKULINARIA RECETASAILU TOKMAN

4. HEALTH

LAURA ROMANOGABRIEL ROLÓNSOY MAMA Y PEDIATRALIC. CECILIA CE "LA LIC"SOFI CALVO

5. SPORTS

JULI PUENTETOMAS MAZZASOL PEREZMEMI MANDA

6. HUMOR y ENTRETENIMIENTO

PELAO KHECARO PARDIACOMARTIN DARDIKJERO FREIXASMOMI GIARDINA

7. MEMES

CAPTURE BIZARREEL KILOMBOFLANCHOTAMUFALSA

8. LIFESTYLE

LIZARDO PONCECACHETE SIERRAZAIRA NARAFLOR JAZMÍN

9. MODA

SOFI GONETSANTIAGO ARTEMISLOLA LATORREPAULA LAMARQUE

10. PODCAST

CERO MILIGRAMOSA DÓNDE VAMOS CUANDO SOÑAMOSCLANKMUJER FINANCIERA

11. EMPRENDIMIENTO

POLENTA by Nacho ElizaldeYERBA COSMICO by Hernan Regiardo & Samantha TrottierSERENDIPITY by Stephie DemnerCLUTCH by Grego Rosello

12. STREAMER

DAVO XENEIZELUQUITA RODRIGUEZGONCHO BANZASLA COBRA

13. TIKTOKER

PABLITO CASTILLORUBEN TUESTASABRI Y BENCAJULI CASTRO

14. YOUTUBE

MARTI BENZAIAN LUCASMARKITO NAVAJANATI UBOLDI

15. VIAJES

TUPI SARAVIATURISTA EN BSASARGENTINA Y EL MUNDOGIANNI CERSOSIMO

16. ACTUALIDAD

LARA LOPEZ CALVODIEGO LEUCOMAMA AHORROMAI PISTINER

17. CIENCIA, CULTURA Y TECNOLOGÍA

FER CAROLEIDIEGO POGGISEBA URBANSANTIAGO BILINKIS

18. ÍDOLO REVELACIÓN

CARO PARDIACOMANU DONSJULI POGGIOEIAL MOLDAVSKY

19. CREADOR DIGITAL DEL AÑO

CARO PARDIACOALEX PELAOSOFI GONETMARTI BENZA

20. ÍDOLO EMERGENTE

FAUSTI BOROMINA JUAREZMARCOS GILESNICO FERREROARIN KIMFINOYELEGANTE.OKCAMI JARAPAULI ECHEVERRIALA TÍA SEBIK4OS

21. ÍDOLO MUSICAL

LUCK RATIAGO PZKNICKI NICOLEBM

22. CANCIÓN MÁS VIRAL

LOS DEL ESPACIOLA MOROCHAYA NO ME DUELEHOLA PERDIDALA ORIGINAL

Acerca de los premios Ídolo

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2021, creados por la influencer Dulceida, una de las celebrities más populares del universo digital en la península.

Rápidamente se posicionaron como uno de los eventos de gala más convocantes en la agenda de Madrid, y son el galardón más preciado de todos los influencers y creadores de contenido del universo digital.

El jurado está compuesto por responsables de Marketing, PR y CMOs de marcas como Mercado Libre, Paramount, Google, McDonald 's, Puig, Turismo City, Sony, Warner, entre otras.

La versión argentina de ÍDOLO apunta a instalar el evento en la agenda de los content creators locales, quienes no tienen un galardón específico y que son hoy el universo de comunicación predilecto de audiencias jóvenes, marcas y artistas.

El principal objetivo del premio es reconocer y celebrar el talento de los creadores de contenido, así como fomentar la innovación y la excelencia en el mundo digital.

Además, buscan motivar a los creadores a seguir produciendo contenido de alta calidad y a mantener una relación positiva y significativa con su audiencia.

Los Premios Ídolo son un reconocimiento importante en la esfera de las redes sociales y el contenido digital, celebrando a aquellos que han logrado destacarse y conectar con millones de personas a través de sus plataformas.