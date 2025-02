Se confirmó el pase de Mariana Brey del Trece a otro canal: en qué programa estará

“Cambio de canal. Mariana Brey se suma a lo de Georgina Barbarossa. De las mañanas de eltrece a las de Telefe”, escribió el conductor de LAM sobre el futuro profesional de la ex angelita.

Mariana Brey.png

Mariana se integra a un panel picante, en el que están Pía Shaw, Gastón Trezeguet, Noelia Antonelli, Nancy Pazos y Paulo Kablan.

Hace pocos días trascendió que la periodista también debutará como conductora de la nueva temporada de Indomables en C5N. No va a estar sola. Junto a ella estará Diego Brancatelli.

Mariana Brey contó la verdad y confesó si tuvo un romance con Jorge Rial

Dos años atrás, cuando Mariana Brey transitaba su crisis con Pablo Melillo, se instaló el rumor de un romance entre ella y Jorge Rial, con quien compartía programa en Argenzuela, C5N.

Lo cierto es que ese entonces el conductor también se encontraba soltero tras la reciente separación de Romina Pereiro. Lo cierto es que a un tiempo de aquel rumor que se instaló, la periodista aclaró qué fue lo que pasó entre los dos.

En charla con Ángel de Brito en Bondi Live, Mariana Brey contó cuál fue el verdadero vínculo que tuvo con el conductor cuando compartían trabajo.

"Es muy buen compañero, me sorprendí un montón porque tiene re mala fama, re mala prensa. Cada uno tuvo sus experiencias, la mía personal fue buena", dijo Brey sobre su día a día laboral con Rial.

"Volvería a trabajar de hecho con Jorge, me encantaría", dejó en claro la panelista. Y consultada por Ángel sobre si salió con él, Mariana Brey afirmó: "No, no salí con Rial. Ni siquiera salí a tomar un café, cero".

"Es un tipo que tiene los pies sobre la tierra, re buen compañero y como conductor es un líder extraordinario", elogió además el manejo de grupo de Jorge Rial, quien está en pareja con María del Mar Ramón y hay rumores de boda.