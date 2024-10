Mariana Brey contó la verdad y confesó si tuvo un romance con Jorge Rial

En charla con Ángel de Brito en Bondi Live, Mariana Brey contó cuál fue el verdadero vínculo que tuvo con el conductor cuando compartían trabajo.

"Es muy buen compañero, me sorprendí un montón porque tiene re mala fama, re mala prensa. Cada uno tuvo sus experiencias, la mía personal fue buena", dijo Brey sobre su día a día laboral con Rial.

"Volvería a trabajar de hecho con Jorge, me encantaría", dejó en claro la panelista. Y consultada por Ángel sobre si salió con él, Mariana Brey afirmó: "No, no salí con Rial. Ni siquiera salí a tomar un café, cero".

"Es un tipo que tiene los pies sobre la tierra, re buen compañero y como conductor es un líder extraordinario", elogió además el manejo de grupo de Jorge Rial, quien está en pareja con María del Mar Ramón y hay rumores de boda.

El repudiable comentario de Mariana Brey sobre los pobres que generó rechazo

Mariana Brey fue blanco de críticas y comentarios muy fuertes por un comentario que hizo en Duro de Domar. Todo empezó cuando el panel del ciclo conducido por Pablo Duggan se refería a la marcha universitaria que se organizó para protestar por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso.

Cada uno dio su punto de vista, pero la panelista lanzó una afirmación que provocó rechazo entre los seguidores del programa. "Los pobres no pueden llegar a la Universidad porque cuando tenés que rendir un examen o tenés que hacer el CBC para poder entrar a la Universidad, no te da la cabeza", había dicho Brey.

En las redes sociales, los comentarios fueron lapidarios. La mayoría la acusó de ser "ofensiva y discriminatoria", así como también la definieron como una persona "desubicada y clasista", entre otras cosas.

"Y diciendo 'vivo en el conurbano' como si fuera un acto de caridad ¿qué le pasa?", "Justo ella! Que es el exponente de una burra, bruta, mantenida y llena de ca... en la cabeza… opinando de los demás", "Apagón a la Brey. Es lo que yo hago. No consiento que una operadora ocupe un lugar donde estaba antes @juliamengo o hay tantas chicas buenas e inteligentes", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Twitter.