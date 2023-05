Se conocieron aterradores detalles de la denuncia de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto: "Me tiró contra la pared"

"Los últimos años de matrimonio, Diotto comenzó a maltratarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su propiedad. El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos", reveló Callejón según el programa del canal del solcito.

Pero lo más aterrador fue lo que siguió, según consta en su relato judicial. "Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared".

Al tiempo que agregó: "Tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme". Según ese mismo documento, esa persona la ayudó a "Tomar conciencia de la situación de violencia que había vivido y que ponía en riesgo mi integridad física y psíquica".

En tanto, eso no fue todo. Porque una vez que se fue de la casa, Fernanda hizo saber que siguió recibiendo agresiones a través de su teléfono celular: "Fueron varios mensajes agraviantes en los que hacía exigencias de tipo patrimonial en relación a la futura división de bienes".

Los furiosos audios de Ricky Diotto que usó María Fernanda Callejón para denunciarlo

Hace casi dos semanas se supo que María Fernanda Callejón denunciaría a Ricky Diotto en la Justicia con audios que demostrarían la violencia que ejerció sobre ella.

La actriz reenvió los mensajes del odontólogo a su abogado para que tome cartas en el asunto y activar una nueva causa en contra de su expareja. El doctor Martín Francolino explicó por entonces en Nosotros a la mañana (El Trece) que el contenido de los mensajes es irreproducible y demuestra sin dudas el trato al que Diotto sometía a Callejón.

“La violencia de género ya comienza en la justicia cuando la misma justicia establece un bozal legal entre los dos. En este bozal existe un expediente de violencia familiar y una medida cautelar impone ese bozal como primera medida para coartar la violencia que comienza en un matrimonio”, señaló Francolino.

Luego detalló que “después yo he recibido de parte de Fernanda una cantidad de audios que son irreproducibles. Ya los van a escuchar. Una vez que estén en la justicia saldrán a la luz”. “Son irreproducibles. Un montón de improperios de este hombre a Fernanda. Insultos, maltratos, denigramiento… Poniendo a la mujer en una situación denigrante”, aseguró el letrado.

Francolino dijo después que Callejón tardó en blanquear el trato de Diotto porque “la persona que sufre violencia psicológica, económica y física lleva determinado momento y circunstancia de la vida para maniestarlo. Puede ser al otro día de haberlo sufrido o después de algunos años”.

“La denuncia va a tener un conjunto de situaciones… Voy a juntarme con Fernanda hoy y charlar un montón de cosas. Me va a mostrar un montón de pruebas documentadas. Sé que en principio están los audios porque los vi y los tengo. Yo los escuché. son audios de antes, audios de ahora, son varios audios”, concluyó entonces el abogado.