Revelan el tremendo motivo por el cual María Fernanda Callejón acusa a su ex, Ricky Diotto, de violento 

Luego señaló que ella fue quien le pidió el divorcio y a partir de ahí todo fue “caos”: “Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa”, dijo.

Tras las duras declaraciones de la actriz que aseguró que se sintió desvalorizada y que sufrió violencia, Diotto hizo un contundente descargo en Instagram.

“¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy me desayuné con una entrevista de Fer hablando y diciendo cosas de mí que realmente me sorprenden y me dejan completamente... No encuentro las palabras para decir qué es lo que siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien y de haber dado todo por una familia, una hija y una compañera”, comenzó diciendo.

Notablemente conmovido, señaló: “Encontrarme con ese tipo de declaraciones, la verdad es que me... A uno no lo entristece porque uno sabe bien quién es, lo que ha hecho y de dónde viene, las raíces, los afectos, sus cosas”.

“Les juro que estoy completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo. No entiendo qué es lo que está buscando con todo esto... Será una manera de hacer catarsis o qué”, apuntó.

Y ahora, según la versión por parte de allegados a los protagonistas de esta historia, y a la que pudo acceder PrimiciasYa, se conoció el supuesto fuerte motivo por el cual Callejón decidió salir ahora a realizar estas contundentes declaraciones en contra de su ex. "Callejón está enojada porque él le metió una cautelar por la exposición y sexualización de la hija (Giovanna de 7 años) en las redes sociales. Se enfureció con eso. Ella expone mucho a la nena en redes, eso a Diotto no le gustó y le mandó cautelar y por eso ella se molestó", le contó una fuente fehaciente a este medio.

Ricky Diotto

La abogada de Ricky Diotto respondió a las acusaciones de María Fernanda Callejón

Continúa el escándalo por la separación de Ricky Diotto y María Fernanda Callejón. En esta oportunidad, la abogada del odontólogo, Elba Marcovecchio, habló en A la tarde (América TV) para defender a su cliente y desmentir los dichos de su exmujer. En una entrevista, la actriz había acusado a su exmarido de ejercer violencia psicológica cuando estaban en pareja.

Uno de los panelistas, en el programa conducido por Karina Mazzocco, le preguntó a la abogada si Callejón había usado el dinero de la cuota de la hija en otra cosa y ella respondió: "Eso es una de la cuestiones que tenemos planteadas en el expediente y como buen padre de familia, como caballero, y como persona de ley que es, Ricky lo planteó en el expediente. Como corresponde". "La información es correcta, la tuya es correcta", le afirmó la letrada al panelista.

Sobre cuándo se presentó el expediente en la justicia, dijo: "Todo esto fue previo a que salieran las publicaciones de Fernanda. Si ustedes lo conocen a Ricky, se encuentran con una persona hecha y derecha, es odontólogo, Ricky es una persona común".

"Esto es lo que ella dice en una cámara, a mí me importa lo que ella dice en un expediente, y por qué te hablo de decirlo en un expediente, porque uno se compromete en un expediente", sostuvo la abogada frente a la reflexión de Cora Debarbieri, quien dijo que las declaraciones de la actriz no dejan de tener potencia por haberlas dicho frente a cámara.

Cora cuestionó a la abogada de Diotto y le dijo que cada persona tiene sus tiempos, en referencia a presentar la denuncia, y que además puede que lo haga próximamente. "Si lo hiciera responderemos, conforme lo que tengamos que reponder. El tema que a mí me llama la atención es por qué no lo hizo antes", dijo Marcovecchio.

Karina Mazzocco al escuchar a la abogada le preguntó si ella estaba diciendo que Callejón miente, y Marcovecchio contestó: "Yo lo que te estoy diciendo es que es una realidad paralela a lo que yo veo con Ricky, y lo que yo veo del expediente".