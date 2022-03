Se conocieron detalles del futuro de Marcelo Tinelli en la TV

"Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", confirmó Tinelli, que estuvo en el estudio de ese programa junto a sus productores, El Chato Prada y Fede Hoppe.

Embed

Respecto al formato para Showmatch, el conductor indicó que podrían volver a hacer el Bailando, pero también están evaluando otras alternativas.

"Tengo muchas ganas de tener algo de baile. A mí el Bailando me encanta. Me parece que es un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele, pero difícil hacer un formato como el Bailando sin público, nosotros el año pasado lo tuvimos que hacer. No es lo mismo hacerlo sin público. Recién pudimos tener público a los costados en noviembre. Y eso nos costó mucho", explicó.

Lo cierto es que Tinelli podría dar un giro y aposta a algo nuevo. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formato, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sentenció.

El mensaje de Marcelo Tinelli por la muerte de Gerardo Rozín

La muerte del productor y periodista Gerardo Rozín sacudió al mundo del espectáculo. Fueron muchos los famosos que manifestaron su dolor por su partida, entre ellos Marcelo Tinelli.

El conductor de Showmatch expresó su profunda tristeza por la muerte del periodista Gerardo Rozín.

"Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza", dijo el animador en su cuenta de Twitter.