Se conocieron impactantes audios que comprometen a Morena Rial en la causa por robo

En este contexto, el conductor de Puro Show (El Trece), Matías Vázquez, mostró audios que la joven le envió hace unos meses donde aceptaba darle una nota a cambio de que él le consiga un auto.

"18 de enero, sábado por la tarde, la producción quiere contactarse con Morena Rial. Yo tenía buena relación, la había entrevistado en varias oportunidades. Ahora, como conductor de Puro Show, junto al programa decidimos buscar a Morena Rial porque estaba con su bebé en Buenos Aires", comenzó contando.

Si bien en aquel momento no parecía algo de qué preocuparse, al día de la fecha los audios de Morena tomaron otro nivel de importancia ya que fueron enviados el mismo día que ocurrió el delito.

“Hacemos una nota, pero a cambio conseguime un auto 20 días que me preste alguien y te doy una nota. No le doy una nota a nadie y te la doy a vos. Pero conseguime alguien que me alquile un auto, algo”, decía la hija de Jorge en el primer audio.

Luego, en una segunda nota de voz, insistió: “Escuchá, yo necesito que me rescates un auto, en serio te digo, necesito un auto para manejar. O sea, no le estoy dando notas a nadie por este mismo motivo, porque primero no tengo ganas de darle notas a nadie ya, pero por lo menos que me sirva de algo”.

El inquietante llamado que hizo Morena Rial antes de ser detenida

Morena Rial fue detenida este miércoles a la madrugada en un hotel del centro porteño tras ser acusada de haber participado de una entradera en una casa de la zona de Martínez.

En Mañanísima (El Trece), el doctor Guillermo Capuya sorprendió con una información que brindó respecto a la influencer.

“Ayer a la noche me escribe Morena Rial, preocupada por algo de su hijo. Le pregunté si tenía un sistema de medicina prepaga, que sé que Jorge se ocupa de estas cosas, y me dijo que sí. Ese fue el último contacto que tuve, pues le dije que lo podíamos ver hoy”, comentó Capuya en el programa de Carmen Barbieri.

Por su parte, Lucas Bertero aportó una inquietud que generó preocupación en el piso. “Capuya habló con Morena Real de su hijo, pequeño, de apenas casi cuatro meses, Amadeo, tiene algún problema de salud porque Morena intentó acercarse al doctor para llevarlo al hospital. No es un dato menor”, dijo el panelista.

Respecto a la salud del bebé y cómo resguardarlo, Capuya recordó que “debería estar con ella. Los primeros seis meses son importante, lactancia exclusiva, es así. Debería estar. Sí, no conozco cómo es lo legal”, remarcó.