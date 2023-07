Se conocieron los últimos chats de Natacha Jaitt antes de su muerte

"Hay un hombre, que se quería comunicar con Natacha, y logra contactarla. Le dice: 'Tuve un llamado que me llamó la atención. Esto es del mismo día del fallecimiento de Natacha, a las 14.46", detalló la panelista.

Embed

Cora le consultó a Ulises, el hermano de la mediática, si sabía quién era esa persona. "Este hombre, que se estaba intentado comunicarse con Natacha, ¿te llamó a vos en algún momento?", indagó. "No, vi el nombre, y no me recuerdo de esa persona. Tampoco me llamó luego de lo que sucedió", precisó el periodista

"Si tenía algo para contarle a Natacha, ¿por qué después no lo llama a Ulises", exclamó la integrante de A la tarde. "Todo es raro acá", sentenció el conductor radial y hermano de la mediática.

Impactante: se supo qué contenía el iPad de Natacha Jaitt al momento de su muerte

La muerte de Natacha Jaitt ocurrida el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú de Tigre generó muchas dudas planteadas por la familia de la modelo que exige investigar de fondo cómo se produjo su deceso.

En este sentido, la investigación judicial pudo analizar el contenido que tiene el iPad de Natacha después de los más de 95 mil intentos de la Gendarmería Nacional para desbloquear el aparato, el cual recién pudo hacerse efectivo en junio de este año.

Según publicó Infobae y contó el periodista Martín Candalaft en el ciclo DDM, América Tv, luego de un exhaustivo trabajo realizado por la Unidad de Análisis de Investigación Digital de la Policía Judicial de la Procuración Bonaerense, se pudo corroborar que en el iPad se encontraron 56 gigas de información y que no se borraron fotos ni videos.

La pericia halló, según el citado medio, dos cuentas de usuario de Gmail y una de Hotmail, dos usuarios de Instagram y dos de Twitter, “sin elementos eliminados”.

Embed

Tampoco se detectó actividad manual en el aparato realizada desde las 20:46 del 22 de febrero de 2019, la víspera de la muerte de Natacha Jaitt.

Se encontraron además 50 conversaciones entre Instagram, Twitter y TikTok. Hay 72 visitas de browser que fueron borradas, pero recuperadas luego, con términos como letras de Cacho Castaña o la cotización del dólar.

Había también 2055 videos donde se ven a familiares de Natacha, búsquedas online sobre la causa por abuso sexual que inició contra dos hombres, o sobre sus denuncias públicas por presuntos abusos en el internado de las inferiores del club Independiente.

Hay conversaciones sobre cuestiones personales e información sobre la vida íntima de terceros. Ningún elemento indica un plan para matarla, se precisa en el documento.

"18 días antes de su muerte ella habla con un periodista deportivo y reconoce que su salud estaba sumamente frágil", indicó Candalaft en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

Fuente: Infobae. Video: DDM, América Tv.