Se conoció la primera imagen del bebé de More Rial

“Lo conocí por medio de un amigo. Se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”, manifestó semanas atrás en diálogo con Ciudad Magazine. En esa misma nota remarcó que no piensa en casarse “porque no cree en los papeles”.

A fines de abril, More había mostrado cómo le creció la panza y dejó sin palabras a quienes la acusaron de fingir su embarazo para que su papá, Jorge Rial, volviera a pasarle una ayuda económica y le comprara una casa.

Ese posteo estuvo musicalizado por un fragmento de “Pa” de Tini Stoessel que dice: “Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz”. Además, fue acompañado de un filtro de corazones y los hashtags “embarazo”, “hijo” y “los amo”.

Jorge Rial admitió si ayudará o no económicamente a su hija Morena durante el embarazo

Tras confirmarse la noticia del embarazo de More Rial, fruto de su noviazgo con el boxeador Matías Ogas, Jorge Rial se refirió a esta noticia en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

El conductor contó que fue su hija quien le confirmó la linda noticia y reveló también si la ayudará económicamente en este particular momento de su vida.

“Me contó (Morena) que estaba embarazada. La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía, bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, niete, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, precisó el periodista.

Y sobre cómo está el vínculo con la madre de su primer nieto Francesco, Jorge Rial explicó: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, me parece bien, se están curando un montón de heridas".

En cuanto a la pareja de su hija, el conductor señaló: "Tengo entendido que es un boxeador, no lo conozco, no hablé nunca con él, ni vi imágenes de él. Desde el año pasado no veo a mi hija".

Y consultado sobre si la ayudará económicamente en este proceso tras aquel cruce que tuvieron por el lugar donde vive la joven hace unos meses, Rial explicó: “Es un tema que ya solucionaremos nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente. Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Lo único que quiero es que esté bien ella y nieto o nieta, lo que sea".