Se desató una guerra feroz entre Jorge Rial y María Julia Oliván

La repuesta de la periodista no se hizo esperar: "Me dicen que Rial me pegó por la entrevista que hice a Liliana Franco. A esta altura, que Rial te pegue es una cucarda. Y que te diga decadente es un upgrade".

Rial, en tanto, le contestó: "Sí. Te pegué. Hacés lo que criticabas cuando te hacías la periodista progre. Hoy no sos ninguna de las dos cosas. Y te arrobo, me acuerdo de tus lecciones de ética. Hoy me hacés reir".

El intercambio culminó con un mensaje de María Julia, en el cual le dice a su colega que él la tuvo bloqueada cuando estaba en pareja con Agustina Kämpfer: "Yo no te arrobo porque me tenés bloqueada desde que salías con la colo, ahora veo que me desbloqueaste. Buenísimo así te leo directo y no por capturas. Yo hago lo que me parece mejor. EN este caso, entrevisté a Liliana Franco, ¿querés que corte lo que no me gusta? Chau". "Nunca te bloqueé pero recuerdo que desde esa época, hacías bajadas de líneas éticas y hoy soñás con ser una angelita. Ni eso podés ser porque te superan. Te quedaste en promesa", le aclaró el ex Intrusos.

La preocupación de Jorge Rial por su salud: "Estoy hecho bolsa, no doy más"

Jorge Rial contó el difícil momento de salud que atraviesa hace tres semanas por un virus difícil de combatir que no le permite sentirse bien ni desarrollar sus actividades de manera normal.

El conductor de Argenzuela, quien en 2023 sufrió un infarto mientras se encontraba en Colombia y por el que temió por su vida, contó cómo se siente en Radio 10 en charla con Gustavo Sylvestre.

"Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras. Ya estamos grandes, ¿Viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. ¡Y eso que estoy vacunado!", comenzó su relato el periodista.

"La verdad, estoy hecho bolsa, no doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada. Pasan los días y no se pasa", detalló Jorge Rial sobre su estado de salud.

Además, el conductor dejó en claro que se está cuidando más que antes: "Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedó en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir".

"Hace tres semanas, más o menos, ponele 25 días, ya estuve con un cuadro así, por ahí un poco peor o más fuerte que ahora. Pensé que me había recuperado pero otra vez estoy con la garganta y con la voz a la miseria. Es fuerte, es molesto, y no sabés como sacártelo de encima", reconoció el periodista sobre hace cuánto se viene sintiendo mal.

Y contó que para él se trata de un virus que lo afectó: "Es que no tengo otra cosa que pensar porque la cantidad de gente que está igual o parecido es impresionante. Mismo María, mi pareja, también estaba así, parecida, mejoró y ahora volvió a caer. Bueno, acá en la radio el Gato, también Mauro Federico. Hay una cantidad de contagios parece que es tremenda. Esto es un virus".