Se filtró la foto del primer encuentro de Fede Bal con Fátima Florez en medio de los rumores de romance

Claro que a pesar de que la humorista prefirió jugar al misterio al confesarle en exclusiva PrimiciasYa que está "feliz" viviendo su "soltería", mientras que el actor voló -en el más estricto de los silencios- a Londres para cumplir con las grabaciones de Por el mundo, lo cierto es que apareció la imagen del primer encuentro de Fátima y Fede donde habría ocurrido el flechazo.

En tanto, Majo Martino reveló que el actor y la imitadora coincidieron en la entrega de los premios Martín Fierro Latinos en Miami en noviembre pasado, y luego de la gala fueron a cenar junto a un grupo de famosos. Y como Carmen Barbieri estuvo presente en el evento, como así también Marcelo Polino, fue la propia madre de Fede quien los habría alentado a que pasaran la noche juntos.

"Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mi", confesó así recientemente la conductora de Mañanísima confirmando de esta manera cómo y cuándo habría comenzado el apasionado romance de su hijo con la exnovia de Javier Milei.

Trascendieron detalles del apasionado romance de Fátima Florez y Fede Bal: las pruebas

En las últimas horas se conoció que Fátima Florez y Fede Bal estarían viviendo un romance. Según la información que trascendió, el amor nació en Estados Unidos, donde la imitadora estuvo realizando su espectáculo

En Puro Show (El Trece) contaron detalles de esta historia de amor incipiente. "Es un amor que transcurre entre Buenos Aires y Estados Unidos. Comenzó allá y siguió en nuestro país", señalaron.

"Los encuentros son tan pasionales que se quejaron los vecinos. Hay tres fuentes que lo confirman. No sé si el amor es más fuerte pero la piel sí es más fuerte acá", añadieron.

"Fátima y Fede se juntaron a cenar y bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Siguieron por chat. Ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches", detalló el periodista Matías Vázquez.

El hijo de Carmen Barbieri se separó de la bailarina Flor Díaz en noviembre del año pasado. Por su parte, la última relación pública de Florez fue con el presidente Javier Milei, de quien se distanció en abril del 2024.