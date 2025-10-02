Se filtró la lista de famosos para Gran Hermano, Generación Dorada: una figura internacional y otra sorpresa

Durante la última entrega de los Martín Fierro de la televisión, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que en febrero de 2026 volverá a la pantalla de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada.
Se conocieron los primeros nombres de famosos convocados para Gran Hermano, Generación Dorada, que debutará con Telefe.
El conductor explicó que la producción entregará “golden tickets” para invitar directamente a determinados perfiles. Esto implica que, además de los postulantes inscriptos, el reality también podrá convocar figuras de manera directa.
A cuatro meses de que uno de los programas más esperados por el público reabra sus puertas, comenzaron a circular los primeros nombres de famosas que podrían ser convocadas. La información la aportó Marina Calabró durante su columna en el programa Lape Club Social (América), donde reveló: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional”.
Laura Bozzo, conductora peruana recordada por su icónica frase “que pase el desgraciado”, sería, según Marina Calabró, una especie de elección personal de Del Moro: “Sería una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”.
En esa misma línea, la periodista sumó un segundo nombre: “Andrea Del Boca también está en la lista del conductor”. La actriz argentina, que días atrás fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado, aparece como una de las favoritas para formar parte de la próxima edición de Gran Hermano.
Tiempo atrás, la propia Marina Calabró ya había contado que la producción de Telefe también pensaba en Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.
Por otro lado, trascendió que Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto fueron consultadas sobre si les interesaría ingresar a la casa más famosa del país. En el caso de Elbusto, estuvo recientemente en el centro de la polémica tras aparecer cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga durante la ceremonia de los Martín Fierro.
Esta semana, cuando desde la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión abierta en la pantalla de Telefe, Santiago del Moro anunció que en febrero de 2026 comenzará una nueva edición de Gran Hermano, en esta oportunidad denominada Generación Dorada, el periodista Jorge Rial habló del reality que supo conducir en tres oportunidades.
Desde que el histórico reality volvió a la pantalla chica tras varios años en pausa, ha sido Del Moro quien estuvo al frente de todas las ediciones. Y aunque recibió críticas y halagos, lo cierto es que cada una resultó un éxito tanto en materia de rating como comercialmente.
En ese marco, durante el último programa de Carnaval Stream, donde comparte aire con Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino, este último sorprendió al consultarle sin rodeos a Rial: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, lo que generó la sorpresa de todos, incluido el propio periodista.
Fue entonces cuando el exconductor de Intrusos (América TV), el ciclo que lo consolidó como figura, lanzó un irónico “¿eh?”, entre risas nerviosas, como ganando tiempo para armar su respuesta, que finalmente no fue ni un sí ni un no.
“Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí”, recordó Rial.
Luego, refiriéndose a las autoridades de Telefe de aquel momento, aseguró que no tenían “sentido de lo que es la guita”, y agregó al llevarse las manos a la cabeza: “¡Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100!”.
Frente a esa confesión, y después de que Rial prometiera que esta vez no se subirá a ningún helicóptero como lo hizo en su paso por Los Profesionales en El Nueve, Viviana Canosa lo presionó con otra pregunta: “¿Y ahora cuánto pediste?”. Pero Jorge Rial prefirió no dar respuesta.