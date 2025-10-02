Se filtró la lista de famosos para Gran Hermano, Generación Dorada: una figura internacional y otra sorpresa

En esa misma línea, la periodista sumó un segundo nombre: “Andrea Del Boca también está en la lista del conductor”. La actriz argentina, que días atrás fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado, aparece como una de las favoritas para formar parte de la próxima edición de Gran Hermano.

Tiempo atrás, la propia Marina Calabró ya había contado que la producción de Telefe también pensaba en Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.

Por otro lado, trascendió que Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto fueron consultadas sobre si les interesaría ingresar a la casa más famosa del país. En el caso de Elbusto, estuvo recientemente en el centro de la polémica tras aparecer cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga durante la ceremonia de los Martín Fierro.

¿Jorge Rial vuelve a la conducción de Gran Hermano?

Esta semana, cuando desde la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión abierta en la pantalla de Telefe, Santiago del Moro anunció que en febrero de 2026 comenzará una nueva edición de Gran Hermano, en esta oportunidad denominada Generación Dorada, el periodista Jorge Rial habló del reality que supo conducir en tres oportunidades.

Desde que el histórico reality volvió a la pantalla chica tras varios años en pausa, ha sido Del Moro quien estuvo al frente de todas las ediciones. Y aunque recibió críticas y halagos, lo cierto es que cada una resultó un éxito tanto en materia de rating como comercialmente.

En ese marco, durante el último programa de Carnaval Stream, donde comparte aire con Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino, este último sorprendió al consultarle sin rodeos a Rial: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, lo que generó la sorpresa de todos, incluido el propio periodista.

Fue entonces cuando el exconductor de Intrusos (América TV), el ciclo que lo consolidó como figura, lanzó un irónico “¿eh?”, entre risas nerviosas, como ganando tiempo para armar su respuesta, que finalmente no fue ni un sí ni un no.

“Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí”, recordó Rial.

Luego, refiriéndose a las autoridades de Telefe de aquel momento, aseguró que no tenían “sentido de lo que es la guita”, y agregó al llevarse las manos a la cabeza: “¡Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100!”.

Frente a esa confesión, y después de que Rial prometiera que esta vez no se subirá a ningún helicóptero como lo hizo en su paso por Los Profesionales en El Nueve, Viviana Canosa lo presionó con otra pregunta: “¿Y ahora cuánto pediste?”. Pero Jorge Rial prefirió no dar respuesta.