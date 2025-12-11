La verdadera historia detrás del ingreso de Yanina Latorre a MasterChef en reemplazo de Maxi López

"A Diego le gustó, lo deja ESPN, pero el tema es que él tenía Libertadores, muchos partidos, finales. Le dijeron que si no faltaba a ningún programa que hacía, lo dejaban. Finalmente, tuvo que decir que no. Lo buscamos. Mis hijos, que son fan de MasterChef, estaban contentos de que mamá y papá se estaban cuidando el lugar", detalló sobre la logística que ya estaba organizada para que ingresara Diego Latorre.

De todas maneras, lanzó un verdadero bombazo que todavía no había salido a la luz sobre un reemplazo más (además de ella) que habría tenido Maxi."Para que yo entre, a esta persona le tiene que ir bien. Hoy (11 de diciembre) hay gala de eliminación", explicó, aunque sus compañeros de panel la detuvieron para que no diera el nombre.

Cómo reaccionó Marixa Balli al ingreso de Yanina Latorre a MasterChef

La confirmación de que Yanina Latorre será la reemplazante de Maxi López en MasterChef Celebrity generó repercusiones inmediatas, y una de las voces más buscadas fue la de Marixa Balli, quien este miércoles se refirió al tema en LAM (América TV).

A la hora de hablar de la incorporación de su compañera, la bailarina fue medida, aunque dejó entrever cierta incomodidad. "Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe", comentó con poca convicción cuando le consultaron por la llegada de Yanina al reality.

La cronista Cande Mazzone quiso saber si la noticia le había generado alegría, y Marixa respondió sin rodeos. "Ay, sí, está todo bien. Ahí lo vi a Ángel, vi un reel de Bondi, diciendo que iba a estar detonada, enojada. No, chicos, todo bien, todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie", aseguró con su estilo habitual.

Balli profundizó en su postura y destacó su fortaleza personal: "Yo soy Marixa y soy muy segura de lo que soy y cómo soy, que eso es lo mejor que tengo en mi vida. La seguridad que tengo, que creo que por eso se me presentan oportunidades muy interesantes".

Cuando la notera le mencionó que Yanina habría dicho cosas sobre ella, Marixa no lo negó. "Sí, sí. Fuerte, pero bueno, no importa. Yo sé cómo es este ambiente", dijo primero, y luego explicó con más claridad: "Es especial, va para donde tiene que ir. Es así, no sé si hay una amistad. Yo para decir algo feo de alguien, tengo que estar realmente segura. Y si esa persona me encara, tengo que estar segura de que le voy a decir: 'Sí, pienso eso de vos'".

Respecto a cómo ve profesionalmente a Latorre, fue sincera: "Es especial. Yo considero que es excelente lo que hace, súper profesional. Cada uno tiene su forma de ser también".

Y aunque admitió que hubo momentos incómodos, no dramatizó: "Y hay cosas que me molestaron en su momento, cada uno sabe por qué". "No terminó mal la relación, porque todos nos podemos equivocar y todos podemos pensar de una manera", señaló.

En cuanto al reencuentro dentro del certamen, Marixa llevó tranquilidad: "Yo voy a estar en mi mundo porque yo estoy reconcentrada en el programa. Y creo que todos estamos reconcentrados. Acá no hay figuras, no hay estrellas, acá somos todos participantes y de esa manera nos llevamos todos. Es un programa que no te da tiempo a pensar en el otro o en una estrategia para con el otro. No sabés la dinámica que tiene este programa, no es fácil".

Finalmente, definió su postura sobre el vínculo con Yanina con una reflexión extensa y contundente. "Ella hizo su aclaración en su momento en el aire. Uno sabe lo que recibe, uno sabe lo que escucha, uno sabe con quién habla. Yo también me he reunido, he hablado y he planteado cosas. Entonces, yo escucho a todos y saco mi propia conclusión, porque si algo tengo que utilizo mucho la lógica y no me considero una chica de poco cerebro. No como vidrio. La tengo reclara en muchísimas cosas. Cada uno va a quedarse, ella con su verdad, que ella sabrá cuál es la verdad y yo me quedaré con mi verdad. Lo que menos me interesa es entrar en conflictos porque no forma parte de mi vida. O sea, cuando la gente no forma parte de tu vida, tampoco te molesta", cerró.