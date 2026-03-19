Mauro Icardi llega al país con la China Suárez y deberá enfrentar un durísimo revés judicial

La medida dictada por la Justicia apunta directamente a sus obligaciones económicas. "Medida cautelar para Icardi con respecto a la cuota alimentaria. Le ponen un parate como deudor alimentario. Tiene que pagar o pagar. Icardi tiene que pagar del 1 al 5 de abril la cuota que son 30 mil dólares", detalló el periodista.

El panorama se complica aún más si no cumple con lo estipulado. "Si Icardi no paga, a partir del 6 de abril va a tener que pagar un 50 por ciento más de cuota alimentaria, es decir, en vez de 30, 45", agregó.

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Qué dijo Elba Marcovecchio sobre el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

En medio del intenso cruce mediático y judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio habló sobre la posibilidad de que el delantero pueda reencontrarse con sus hijas en los próximos días, cuando arribe a la Argentina.

La representante legal del futbolista se refirió al tema en Desayuno Americano (América TV) y adelantó que Icardi tiene previsto llegar al país este jueves. No obstante, aclaró que aún quedan detalles por definir respecto a cómo se organizará el encuentro con las niñas.

Durante la charla, Marcovecchio también mencionó el papel de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, y apuntó directamente contra la empresaria. “Uno puede aconsejar lo que sea. Esto no es responsabilidad de la doctora Ana Rosenfeld, convengamos. Esto es una cuestión de lo que haga la señora Wanda Nara”, expresó con firmeza.

En ese contexto, recordó el episodio conflictivo que se produjo en un intento previo de reunión entre Icardi y sus hijas, que terminó envuelto en tensión y polémica. “Este encuentro debería darse tranquilo. No tendríamos que estar sufriendo lo que sufrimos, que fue una toma de rehenes, literal”, señaló, crítica con lo sucedido en aquella ocasión.

La abogada subrayó además lo difícil que resultó ese momento y el impacto que tuvo en las menores. “Fue un escándalo para las nenas”, aseguró.

Finalmente, remarcó lo desgastante que fue aquel episodio. “Fueron 11 horas. Yo estuve las 11 horas ahí y te puedo asegurar que fue imposible”, cerró con contundencia.