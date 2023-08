Se supo el motivo por el cual Telefe le impidió a Cristina Pérez cubrir las PASO 2023 

Mariana Brey contó que a la conductora "no le falta profesionalidad" para ejercer su tarea en el ámbito periodístico a pesar de su relación con Petri.

Por su parte, Rodrigo Lussich afirmó que la decisión estuvo tomada en el marco de sostener a la audiencia que tiene Telefe y evitar caer en "la grieta política".

"Debe haber sido duro para ella no estar ahí", opinó la panelista Nancy Duré. Lejos de la polémica a su alrededor por su participación en la cobertura de las elecciones PASO 2023 en la pantalla de Telefe, Cristina Pérez mostró este domingo cómo se acercó al cuarto oscuro a emitir su voto.

"El privilegio de vivir en democracia y elegir en libertad", indicó la conductora en sus redes sociales, en una frase que acompañó con una foto de ella con un sobre en la mano, firmado por las autoridades de mesa.

Cristina Pérez

Ricardo Darín salió al cruce con un tuitero por un falso comentario político

Las elecciones 2023 se vivieron muy picante en redes sociales y, una vez más, los usuarios compartieron experiencias en diferentes lugares como Twitter o Facebook.

En este sentido, uno de los usuarios reveló el encuentro que tuvo con Ricardo Darín y publicó una supuesta charla que tuvo con él, pero que terminó en un cruce inesperado en la ex red social del pajarito.

"Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, comentó esta persona en Twitter.

Ricardo Darín

Con respecto a este sentido, luego sostuvo: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

No obstante, después de varias críticas sobre lo ocurrido, el propio usuario de twitter arrojó: "Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”.

Pero lo peor para esta persona es que, un minuto después, el propio Ricardo Darín salió al cruce y aclaró de manera contundente que eso no fue verdad “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”.