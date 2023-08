Lali Espósito volvió a disparar contra Javier Milei y respondió con dureza a quienes la critican

La cantante reaccionó este lunes contra los votantes de Milei que provocaron una catarata de mensajes negativos luego de que tuiteara una vez que se conocieron los resultados. “Qué peligroso. Qué triste”, había tuiteado.

En su nuevo posteo, Lali fue más extensa en su opinión. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, indicó.

Luego se quejó de la forma en la que se plantean los debates den las redes. “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado del que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, dijo.

Por último, dijo que podría “no opinar nada”, algo más cómoda para ella, según expresó. “No soy soy así. Así que ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, cerró.

Lali Espósito

Ricardo Darín salió al cruce con un tuitero por un falso comentario político

Las elecciones 2023 se vivieron muy picante en redes sociales y, una vez más, los usuarios compartieron experiencias en diferentes lugares como Twitter o Facebook.

En este sentido, uno de los usuarios reveló el encuentro que tuvo con Ricardo Darín y publicó una supuesta charla que tuvo con él, pero que terminó en un cruce inesperado en la ex red social del pajarito.

"Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, comentó esta persona en Twitter.

Con respecto a este sentido, luego sostuvo: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

Ricardo Darín

No obstante, después de varias críticas sobre lo ocurrido, el propio usuario de twitter arrojó: "Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”.

Pero lo peor para esta persona es que, un minuto después, el propio Ricardo Darín salió al cruce y aclaró de manera contundente que eso no fue verdad “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”.