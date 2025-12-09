Se supo el polémico motivo por el cual Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada al Martín Fierro de Cine

Griselda Siciliani y Luciano Castra MF 1

En este contexto, fue Gustavo Méndez quien contó en La mañana con Moria (El Trece) los detalles del encuentro que Siciliani y Castro trataron de evitar por todos los medios. "Hubo un momento en el que se cruzaron pero Sabrina miró para un lado y Griselda y Luciano miraron para el otro", reveló el periodista.

Por su parte, luego Pampito reveló en Puro Show que la decisión de Castro y Siciliani fue adrede. "Hace más de diez días que él le pidió a la gente de América, no cruzarse en la entrada con Sabrina. La idea era entrar por otro lado pero al final, se terminaron viendo las caras", confió.

De acuerdo al conductor de El Trece, el momento más incómodo habría sido cuando la hija de Sabrina vio a su mamá y habría querido acercarse a ella pero su papá lo habría impedido.

Los ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025

PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA

Belén

Homo Argentum

La Llegada del Hijo

La Mujer de la Fila

El Jockey

El Aroma del Pasto Recién Cortado

DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

GUIÓN CINE

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -

(Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

ACTRIZ PROTAGONISTA CINE

Camila Peralta - (Nancy)

Dolores Fonzi - (Belén)

Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)

Mara Bestelli - (El Mensaje)

Natalia Oreiro - (La Mujer de la Fila)

Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)

Maricel Alvarez - (La Llegada del Hijo)

Ursula Corberó - (El Jockey)

Eugenia “China” Suárez - (Linda)

ACTOR DE REPARTO CINE

Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)

Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)

Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)

Luis Ziembrowski - (El Jockey)

Alejandro Awada - (Una Muerte Silenciosa)

Martín Garabal - (Culpa Cero)

Agustín Sullivan - (Virgen Rosa)

Ariel Staltari - (Verano Trippin)

ACTRIZ DE REPARTO CINE

Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)

Justina Bustos - (Culpa Cero)

Maite Lanata - (Gatillero)

Soledad Villamil - (Una Muerte Silenciosa)

Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)

Eugenia Guerty - (Papá por dos)

Dalma Maradona - (Homo Argentum)

Lali Espósito - (Verano Trippin)

SERIE COMEDIA

El Encargado 3 - (Disney +)

Envidiosa - (Netflix)

Viudas Negras - (Flow)

División Palermo 2 - (Netflix)

El mejor infarto de mi vida - (Disney +)

Bellas Artes 2 - (Disney +)

El Fin del Amor 2 - (Prime Video)

SERIE DRAMA

Cromañón - (Prime Video)

El Eternauta - (Netflix)

Menem - (Prime Video)

En el Barro - (Netflix)

La voz ausente - (Disney +)

Atrapados - (Netflix)

sbaraglia siciliani

DIRECCIÓN CINE

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

DIRECCIÓN SERIE

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

GUIÓN SERIE

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

ACTOR PROTAGONISTA SERIE

Esteban Lamothe - (Envidiosa)

Guillermo Francella - (El Encargado 3)

Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las Maldiciones)

Ricardo Darín - (El Eternauta)

Alan Sabbagh - (El Mejor Infarto de mi Vida)

Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)

Daniel Hendler - (Los Mufas / El Fin del Amor 2)

ACTRIZ PROTAGONISTA SERIE

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Malena Pichot - (Viudas negras)

Olivia Nuss - (Cromañón)

Valentina Zenere - (En el Barro)

Pilar Gamboa - (Viudas negras)

Lali Espósito - (El Fin del Amor 2)

Tini Stoessel - (Quebranto)

Ana Garibaldi - (En el Barro)

ACTOR DE REPARTO SERIE

Ariel Staltari - (El Eternauta)

César Troncoso - (El Eternauta)

Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)

Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)

Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)

Marco Antonio Caponi - (Menem)

Benjamín Vicuña - (Envidiosa)

ariel staltari

ACTRIZ DE REPARTO SERIE

Griselda Siciliani - (Menem)

Lorena Vega - (En el Barro / Envidiosa / El Fin del Amor 2)

Micaela Riera - (Nieve roja)

Mónica Antonópulos - (Viudas negras / Las Maldiciones / Menem)

Violeta Urtizberea - (Envidiosa)

Soledad Villamil - (Cromañón)

Erika De Sautu Riestra - (En el Barro)

Andrea Pietra - (El Eternauta)

REVELACIÓN CINE Y/O SERIE

Camila Plaate - (Belén)

Juliana Gattas - (Los domingos mueren más personas)

Pehuén Pedre - (Simón de la Montaña)

Anika Bootz - (El Mensaje)

Marcela Acuña - (La Mujer de la Fila)

Lux Pascal - (Miss Carbón)

María Becerra - (En el Barro)

José Giménez Zapiola, “El Purre” - (Cromañón)

DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

EDICIÓN CINE Y/O SERIE

Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

MÚSICA ORIGINAL CINE Y/O SERIE

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINE Y/O SERIE

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

ACTOR PROTAGONISTA CINE

Adrián Suar - (Mazel Tov)

Guillermo Francella - (Homo Argentum)

Joaquín Furriel - (Una Muerte Silenciosa)

Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)

Sergio Podeley - (Gatillero)

Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)

maria becerra

DISEÑO DE VESTUARIO CINE Y/O SERIE

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Patricia Conta - (El Eternauta)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)

DIRECCIÓN DE ARTE CINE Y/O SERIE

Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)

Germán Naglieri / Julia Freid- (El Jockey)

Mariela Rípodas - (Virgen rosa)

Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)

Julia Freid - (En el Barro)

Laura Martinez - (Bellas Artes 2)