Se supo el polémico motivo por el cual Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada al Martín Fierro de Cine
Finalmente trascendió la verdadera causa que llevó a Griselda Siciliani y Luciano Castro a retrasar hasta último momento su llegada en la fiesta de Aptra que premió al cine y las series de esta temporada.
9 dic 2025, 12:13
Se supo el polémico motivo por el cual Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada al Martín Fierro de Cine
Aunque los Martín Fierro de Cine y Series 2025 transcurrieron sin escándalos —algo inusual frente al historial de controversias en las diferentes galas de premiación— y con una impecable transmisión de América TV, hubo una situación llamó la atención del mundo del espectáculo, que tuvo como protagonista absoluta a Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Lo cierto es que la prensa esperaba ansiosa la llegada de la protagonista de Envidiosa, una de las favoritas de la noche por la comedia que la tiene como protagonista hace tres temporadas y tiene confirmada la cuarta última parte de la historia, para registrar su look.
Sin embargo, la actriz jamás apareció en la alfombra roja, dejando a fotógrafos y cronistas con las manos vacías. Así, la actriz finalmente llegó a las apuradas con la entrega ya comenzada, de la mano de su pareja Luciano Castro, su hija Margarita y Esmeralda, hija de su novio.
Así las cosas, lo que pareció un retraso producto de un imponderable en realidad habría sido meticulosamente planeado para evitar cualquier tipo de cruce con Sabrina Rojas, que fue una de las conductoras de la alfombra roja previa a la transmisión, por lo que era quien recibía a las figuras al hacer su ingreso en vivo.
En este contexto, fue Gustavo Méndez quien contó en La mañana con Moria (El Trece) los detalles del encuentro que Siciliani y Castro trataron de evitar por todos los medios. "Hubo un momento en el que se cruzaron pero Sabrina miró para un lado y Griselda y Luciano miraron para el otro", reveló el periodista.
Por su parte, luego Pampito reveló en Puro Show que la decisión de Castro y Siciliani fue adrede. "Hace más de diez días que él le pidió a la gente de América, no cruzarse en la entrada con Sabrina. La idea era entrar por otro lado pero al final, se terminaron viendo las caras", confió.
De acuerdo al conductor de El Trece, el momento más incómodo habría sido cuando la hija de Sabrina vio a su mamá y habría querido acercarse a ella pero su papá lo habría impedido.
RS FOTOS.
Los ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025
PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA
Belén
Homo Argentum
La Llegada del Hijo
La Mujer de la Fila
El Jockey
El Aroma del Pasto Recién Cortado
DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
Kun por Aguero - (Justin Webster)
Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
GUIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -