Se supo la verdad detrás de la supuesta boda de Duki y Emilia Mernes

“Me llamó una persona y me pidió por favor que cuenta esta información. Duki y Emilia no se casan, me pidió por favor que aclare esto y yo obviamente no quiero ir contra de la información de Fernanda pero es una persona que me pidió por favor", contó Pepe Ochoa en Bondi.

Y aseguró: "No les gusta, los están buscando de todos lados y quieren aclarar esta situación”.

Por último, contó cómo se originó el rumor y aclaró: “Si existió una situación donde Duki fue a Armani a pedir un traje a medida, pero fue para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Invitaron a Mauro y a Emilia, van a ir los dos pero nada tiene que ver con un casamiento próximo o en el corto plazo”.

Embed

Emilia Mernes sorprendió a Duki con una extraordinaria cantidad de regalos por su cumpleaños

La cantante Emilia Mernes sorprendió este lunes 24 de junio a su novio Duki con una impresionante cantidad de regalos por su cumpleaños número 28.

En sus historias de Instagram, el rapero compartió un video en el que muestra que su pareja le regalo 28 obsequios y se los dejó sobre una cama de dos plazas de un hotel.

"Una que no se decidía qué regalar, tranqui. Voy a estar un rato acá abriendo", se le escucha decir a Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. En las imágenes también se la puede ver a Emilia decirle "Te amo" al músico.

Cabe recordar que la pareja había blanqueado su relación en diciembre de 2021. Lo habían hecho, en ese momento, a través de una foto que subieron a las redes sociales.