Se supo por qué Tini Stoessel apuró a Rodrigo de Paul para blanquear la separación 

En tanto, explicó que “Ellos no esperaban que se filtre y que me adelante a dar esta confirmación, que ya era una confirmación puertas adentro” remarcando así su poco feliz primicia, y sentenció: “Se les escapó la tortuga. Me entero yo, lo cuento y ellos se sintieron en falta con cierta gente del medio a los que ellos les deben este tipo de notas o primicias”.

Asimismo, agregó que “Ellos lo desmintieron pero no lo pudieron sostener porque la separación ya era un hecho, Tini ya no quería saber nada”. “Nosotros ya sabíamos del comunicado, por eso también lo confirmamos”, concluyó entonces la panelista de El Trece.

Se supo quién tomó la decisión en la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Luego de varios rumores, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación. A través de sus respectivos perfiles de Twitter, ambos comunicaron el final del noviazgo con un sentido mensaje y Paula Varela dio detalles del detrás de la ruptura.

"A mí me llegó la data en medio de un programa de Socios. Ya me venían contando de que Tini y Rodrigo no estaban bien. Yo tengo acceso a los entornos, vamos a decirlo así. Y yo siempre que tiro información la recontra chequeo y la tiro cuando la tengo confirmada. Por eso, esperé a dar la información", dijo Varela en diálogo con Ciudad.

"Una vez que terminó esa emisión de Socios, me confirmaron que sí, que estaban separados. Lo escribí en Twitter y luego lo anuncié en Socios, al día siguiente. Dije que se separaban pero no por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno", sumó.

"Rodrigo es padre de dos hijos, necesita a alguien distinto al lado, quien tenga otro tipo de presencia. Y Tini es una chica que está creciendo un montón en su carrera, que todavía no piensa en la maternidad ni en estabilizarse con una familia. No piensa en compartir vacaciones familiares con los hijos de Rodrigo", indicó.

Luego, la periodista destacó el vínculo que tiene Tini con Bautista y Francesca, los hijos de Rodrigo: "Ojo, ella se lleva muy bien con los chicos. Es más, la nena de Rodrigo la ama a Tini, no tiene que ver con eso, sino con el estilo de vida de ambos", comentó.

Sobre quién tomó la decisión de romper la pareja, reveló: "A mí me confirman que quien tomó la decisión fue ella. Yo creo que ella no vuelve con De Paul nunca más. Tuvieron muchas idas y vueltas en los últimos tiempos. Yo me enteré y jamás conté nada. Si esta vez hablé, fue porque tenía la confirmación", afirmó la panelista de Socios del espectáculo.