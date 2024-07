Se supo quién es la mujer con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía Martí

Marie Claire Harp.jpg

Aparentemente, fue durante el fin de semana cuando comenzaron a circular los primeros rumores que daban cuenta del supuesto romance del español con la joven venezolana. El primer encuentro entre Gerard y Marie Claire Harp se habría dado durante un viaje del ex de Shakira a México por cuestiones laborales relacionadas con la Kings League.

Y como Marie Claire trabaja actualmente en el país azteca conduciendo La casa de los famosos, México, los rumores estallaron en pocas horas por lo que la venezolana salió a aclarar cuál es su situación sentimental.

En declaraciones al programa "Venga la Alegría", Harp dijo sobre su relación con Piqué: "¡No sé, no sé, no sé! Yo me enteré por algunas amistades, pero cero que ver, jamás lo he visto en persona. Solo en un evento hace tiempo, pero ni siquiera nos estrechamos la mano".

Marie Clarie Harp 1.jpg

Al tiempo que se declaró fanática de Shakira y aseguró que no podría fijarse en Piqué por un tema de "empatía". "Yo soy Team Shakira 100 por ciento. No quiero que me salpiqué. Yo como fanática de Shakira, no le haría eso a mi Shaki, por ahí no van mis tiros muchachos", afirmó la modelo.

Por último, Marie Claire Harp remarcó que "él está con Clara Chía muy feliz, yo estoy muy feliz, yo soy team Shakira cien por ciento", luego de que le preguntasen concretamente sobre su relación con el español que, al menos hasta ahora, sigue oficialmente de novio con Clara Chía.

Marie Claire Harp 2.jpg

Inesperado giro en la relación entre Shakira y Gerard Piqué: "Se saludaron por..."

Tras la escandalosa separación, en febrero de este año Shakira y Gerard Piqué habrían dado un inesperado giro en su vínculo para aportar más armonía en el trato cotidiano, de cara a sus dos hijos, Milan y Sasha.

“Nos llega esta información de nuestros colegas, tanto de Miami como de España, que cuentan que había circulado un rumor que decía que, parte de las cláusulas de la separación y de las visitas de él a sus hijos en Miami, Shakira había pedido que no fuera Clara Chía. Esto ahora lo desmienten, y dicen que nunca estuvo vetada ni cancelada. Habrían decidido dejar que el tiempo pase hasta que las cosas se vayan acomodando, sobre todo porque él continúa su relación”, empezó explicando Javier Fabracci en Mediodía Noticias (El Trece).

shakira gerard pique.jpg

Y sumó: “Además, ¿se acuerdan que sus cumpleaños son el mismo día, el 2 de febrero? Ahora Shakira está en Miami y Piqué en Barcelona”. “Antes los celebraban juntos. Y ahora parece que se saludaron por WhatsApp. Están hablando ellos por las redes. Ella le mandó un emoticón de vela y él le respondió con otra vela”, reveló el periodista.

“¿Y los chicos con quién pasan los cumpleaños?”, quiso saber Sandra Borghi. “No, por ahora con Shakira”, aclaró Fabracci, como para dejar en claro quién sigue teniendo el control de la situación.