Se supo quién fue la autora del robo a Majo Martino en la gala de la Cruz Roja

Embed

"Escándalo, seguridad, pidió las cámaras, tardaron en autorizarlas. Se hizo ahí las 4 de la mañana. La gente decía: 'qué pesada hasta las 4 de la mañana buscando una cartera'; yo por una Chanel doy la vida, amor", dijo la panelista.

Latorre continuó con el relato: "Una de las chicas camareras dijo: 'Mirá, hace un rato, una señora dijo 'hay una cartera, de quién es', salió otra del baño dijo: 'es mía, la agarró y se fue'". "Y le describió cómo estaba vestida", agregó.

Las panelistas y el conductor quisieron más datos de la autora del robo. "La chorra, te aclaro, cuando agarra la cartera se la cuelga con la de ella, se va, se fuma un pucho en la puerta del Alvear. Está todo en la cámara", dijo Latorre.

"¿La chorra es del medio?, preguntó de Brito. "Es periodista, y es editora de una revista que levanta este tipo de notas", afirmó. "Es editora de Gente, empieza con K", agregó. "Bueno, ya está: Karina Noriega, cuántas editoras de Gente con K hay", dijo de Brito.

Yanina Latorre aclaró que la periodista se comunicó por la mañana con Majo por Instagram para contarle que había sido un malentidido, que pensó que era la cartera de una amiga. Finalmente, se la devolvió. "Entonces, fue un malentendido, no se la robó. La periodista encontró la cartera, la llamó a Majo: 'tengo tu cartera, me equivoqué, me la llevé'", resumió el conductor.

Connie Ansaldi y Majo Martino.jpg

Majo Martino habló del robo de su cartera en la gala de la Cruz Roja y sorprendió a todos: "Me escribió..."

Majo Martino asistió el lunes por la noche al evento de la Cruz Roja Argentina con su novio Locho Loccisano donde también participaron otros famosos y sufrió el robo de su cartera.

El curioso episodio ocurrió en el Hotel Alvear y la periodista contó lo sucedido con mucha bronca a través de su cuenta de Twitter: "Pueden creer que me robaron la cartera en la gala de la Cruz Roja en el hotel Alvear?", lanzó.

"Sigo mirando cámaras en el Alvear menos mal que estoy con Sherlock @LochoLoccisano", agregó en otro mensaje, en plena búsqueda de quién se había llevado su cartera.

Y luego confirmó: "¡Tengo a la chorra en imágenes! Era una invitada a la gala. Fue al baño, se encontró c mi cartera, se la llevo y se fue directamente a la calle! Eso sí, se fumó un pucho en la vereda".

Embed

"¡La descarada salió con dos carteras! colgando, la mía y la de ella!!! Con la mía se hizo la noche", finalizó indignada.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Majo Martino explicó cómo fue el robo de su cartera en la cena de gala: "Ayer en la gala de la Cruz Roja en el hotel Alvear fui al baño y dejé la cartera ahí en el vanitory porque justo estaba con Connie Ansaldi sacándome unas fotos y me desapareció la cartera".

"Y una chica que trabaja en el hotel me dijo que una mujer estaba en el baño y que una señora que estaba ahí le dijo a la chica de seguridad: mirá, encontré una cartera. Y la chica dijo: es mía. Y se la llevó, se fue con dos carteras", siguió.

Y reconoció que este martes se contactaron con ella para devolverle su cartera y que ya sabe quién la tiene: "Vieron mis tuits y me escribieron hoy por Instagram y me dijeron que por equivocación se la llevaron y me dijeron que hoy me la devuelven. Espero que me la devuelvan. Es conocida, no puedo decir quién fue".